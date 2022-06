Con l’inizio dell’estate alle porte bisogna correre al passo delle ultime tendenze in fatto d’abbigliamento e di calzature. Non manca molto all’inizio dei saldi e occorre giocare d’anticipo nella scelta dei modelli a cui non possiamo rinunciare per i prossimi mesi.

Nell’acquisto di un nuovo paio di scarpe è importante preferire i modelli che non sudano il piede. Ma se tutto questo trova conferma anche in calzature d’indiscussa bellezza estetica, tanto di guadagnato.

Le 3 novità di questa stagione in fatto di calzature sono l’alternativa perfetta alle zeppe già viste e ai sandali di moda lo scorso anno. Si tratta di veri inni alla femminilità, che potremmo acquistare a prezzi davvero vantaggiosissimi a partire dalle prossime settimane.

Per non rinunciare alla comodità

L’alternativa estiva perfetta alle comode sneakers sono i sandali con fibbia alla romana. Si tratta di un modello davvero confortevole al piede per la particolare conformazione della suola e per la morbidezza della fibbia. Il plateau è uguale per tutta la lunghezza del sandalo e la fibbia è incrociata sul davanti e con cinturino sulla parte posteriore.

Per le colorazioni il consiglio è di optare per nero o il color cuoio, entrambi facilmente abbinabili con ogni tipologia di outfit. Questo è il modello perfetto tanto per la città che per la spiaggia.

Un piede fresco e sabot stilose

A metà tra le scarpe mules e i comuni tacchi troviamo le sabot in punto rete. Questo modello è particolarmente fresco per la lavorazione a rete sulla parte anteriore del piede. Questa consente un ottimo ricambio d’aria e mantiene il piede fresco durante tutta la giornata.

Il tacco largo e basso le rende comode quanto le zeppe e il tallone scoperto, tipico delle sabot, fa subito estate. Questo modello non può mancare in versione rosa cipria.

Sono le 3 scarpe più alla moda del 2022, un’irresistibile alternativa ai soliti sandali o alle zeppe

L’ultimo modello porta il nome di “sandalo-stivale”, per via della tipica conformazione che ricorda quasi uno stivale con la punta aperta. Questo modello va benissimo per le sere d’estate, perché valorizza l’abbronzatura, scoprendo il piede nel modo giusto.

La parte centrale è chiusa e restano scoperte dita e talloni del piede. Il tacco è in marrone e il colore ricorda quasi il legno. Il consiglio è di puntare su modelli chiari e abbinare una pedicure bianca in semipermanente o gel, in versione lucida.

Queste sono le 3 scarpe più alla moda che proprio non possiamo perderci per l’estate 2022.

