Avere sempre la casa pulita e profumata non è solo una questione di estetica. O un motivo di vanto con tutti gli ospiti che vengono a trovarci. In questo momento più che mai l’igiene e la pulizia sono fondamentali per la nostra salute. Quindi capire quali sono i posti in cui si annida maggiormente polvere e sporcizia è importantissimo.

Spesso pensiamo solo ai punti più in vista. Come il mobile della TV, il mobiletto del bagno o le mensole. Ma in realtà ci sono diversi posti in cui la polvere fa da padrona. Per esempio sugli armadi della camera da letto. Abbiamo già parlato di come trovare una soluzione in questo articolo “Liberarsi della polvere sopra gli armadi non è mai stato così facile”.

Pochi ci pensano mai ma è proprio questo il posto più sporco della casa

Ma uno dei posti in cui polvere e grasso si accumulano con facilità è in cucina. Precisamente sui pensili, sia quelli vicino alla cappa che quelli più lontani. Il motivo principale è sicuramente l’utilizzo dei fornelli e del forno. Per quanto la nostra cappa sia all’avanguardia e super efficiente è impossibile evitarlo. Sporcizia e grasso andranno a depositarsi sulle superfici.

Durante le pulizie di casa ci soffermiamo sulle ante dei pensili

Vogliamo che siano brillanti e igienizzate alla perfezione. Poi passiamo all’interno eliminando residui di cibo e polvere nella dispensa. Ma difficilmente pensiamo alla parte superiore del pensile. O se ci pensiamo magari non ci va di recuperare la scala e arrampicarci. E invece almeno una volta al mese, massimo ogni due dovremmo farlo.

Armiamoci di pazienza e buona volontà. La cucina è uno degli ambienti più vissuti della casa soprattutto se abbiamo un openspace. Usiamo un panno in microfibra dedicato. Così eviteremo di spargere ovunque residui di grasso difficili da rimuovere. Dello sgrassatore classico o acqua e aceto andranno benissimo.

Quindi è davvero incredibile, nessuno ci pensa mai ma è proprio questo il posto più sporco della casa. Un piccolo consiglio se stiamo ancora scegliendo la cucina. Meglio optare per dei pensili che arrivano fino al soffitto. In questo modo elimineremo del tutto il problema dello sporco. E se ci preoccupa il fatto che siano troppo alti, nessuna paura. Oggi esistono metodi ingegnosi che possono aiutarci come il pensile saliscendi.

