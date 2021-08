Con queste temperature e la poca voglia di stare tanto tempo ai fornelli c’è bisogno d’idee fresche e veloci per combattere il caldo a tavola. La Redazione di Cucina di ProiezionidiBorsa ha quindi selezionato alcune idee poco caloriche e sufficientemente salutari, ma che sono una vera esplosione di gusto.

Stiamo parlando di 4 ricette sfiziosissime per restare in forma da preparare in meno di 10 minuti e qualche volta anche senza cottura. Ognuna di essa è completa anche dal punto di vista nutrizionale e apporta al corpo importanti nutrienti, come Vitamine e Omega-3.

Le prime 2 ricette veloci, sane e gustose per mantenere la linea

La prima idea di pasto è una mousse salata a base di pesce che si prepara senza cottura. Stiamo parlando della mousse al salmone, ricchissima di Omega 3 e ottima per la vista. Basterà unire il salmone a formaggi freschi ed erbe aromatiche, tritare il tutto e adagiarlo su qualche foglia di lattuga.

La seconda idea sono dei cracker con crema di broccoli, con uova di salmone e crema di ricotta aromatizzata alla curcuma e al pepe nero. Bisognerà tagliare i broccoli sottilissimi e spadellarli a fuoco vivo per 6 o 7 minuti. Poi frullarli e spalmarmi sul cracker insieme alla crema di ricotta aromatica e alle uova di salmone, per fare il pieno di nutrienti.

Le altre delle 4 ricette sfiziosissime per restare in forma da preparare in meno di 10 minuti

Un’altra idea sono le uova sode ripiene al prosciutto, da servire con pomodoro e lattuga. La Redazione aveva spiegato temperatura e tempi di cottura per le 6 tipologie di uova più famose, tra cui rientra anche l’uovo sodo. Esso ha bisogno di 9 minuti di cottura, durante i quali è possibile preparare il ripieno. Per prepararlo basta frullare il tuorlo cotto, il prosciutto cotto, ricotta e pepe bianco.

Suggeriamo, infine, le polpette fredde di ricotta e tonno veloci. Per realizzarle basterà lavorare del tonno in scatola con un formaggio fresco. La ricotta è perfetta, ma andrà bene anche un formaggio cremoso. Aromatizzare con erba cipollina, pepe e le spezie preferite. L’impasto sarà morbidissimo, quindi il nostro consiglio è di lavorarlo con l’aiuto di un cucchiaio. La ricetta sarà ancor più buona se consumata dopo qualche ora di riposo in frigo.

