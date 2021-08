Dopo aver terminato le prossime settimane di vacanza è normale dover procedere a conservare l’abbigliamento mare utilizzato. Costumi, parei e abiti prendisole, che occorrerà lavare accuratamente e conservare fino al prossimo anno.

Spesso capita di riprendere questi capi nella stagione estiva successiva e notare un loro cattivo odore o che hanno perso la loro forma. Questo accade a causa di lavaggi aggressivi, asciugature non corrette e una sistemazione inadeguata durante l’inverno.

Proprio questi terribili errori sono la causa di costumi sformati o induriti dopo il cambio stagione o i cui laccetti sono diventati lunghissimi. Per questo motivo è fondamentale agire in tempo e, soprattutto, evitare tutte queste leggerezze che costringono a dover ricomprare tutto il prossimo anno.

Come trattare correttamente il costume da bagno

Uno degli errori più frequenti è non controllare l’etichetta del costume, che è un validissimo aiuto. Essa riporterà, probabilmente, materiali come nylon o lycra elasticizzata, che sono stati trattati appositamente per resistere a sole, cloro e sale. Un lavaggio aggressivo e ripetuto nel tempo provoca la rimozione di questi strati protettivi. Per questo, il nostro consiglio è di procedere sempre a lavaggi in acqua fredda e con poco sapone neutro per bambini.

Un altro errore è sfregare il costume durante il lavaggio a mano. Molto meglio allargarlo delicatamente con le mani per rimuovere i granelli di sabbia e passarlo sotto l’acqua fredda.

Qualora sia possibile il lavaggio in lavatrice, è un errore effettuarlo senza chiudere il costume in un sacchetto per il lavaggio dei capi delicati.

Solo in caso di macchie ostinate consigliamo un ammollo in aceto bianco per pochi minuti. Questo ravviverà anche i colori.

Per le macchie di abbronzante, invece, suggeriamo di applicare abbondante borotalco e lasciar assorbire. Solo dopo si può procedere con il lavaggio a mano. Per le macchie da crema solare occorrerà uno smacchiatore per tessuti delicati, da lasciar agire per circa 30 secondi.

Dopo il lavaggio è sbagliatissimo strizzare i costumi o torcerli, ma basta solo tamponarli. Asciugarli lontani dalla luce diretta del sole e possibilmente senza pinzarli con la molletta. Stenderli sempre in orizzontale per non farli allungare per il peso.

Piegare le coppe dei bikini una dentro l’altra prima di conservarle e per gli altri evitare troppe piegature. Mai riporre i costumi in luoghi umidi o senza averli bene asciugati, altrimenti il rischio è trovare minuscoli puntini neri di muffa il prossimo anno. Infine, non bisogna mai conservarli nella plastica, non fa respirare il tessuto. Meglio preferire contenitori di stoffa e seguire queste regole per mantenere l’armadio ordinato.