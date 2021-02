Pulire sopra gli armadi è sicuramente una cosa che non si fa molto spesso. Un po’ perché è facile dimenticarsi di farlo, un po’ perché è più complicato. Va presa la scala o uno scalettino, bisogna fare un po’ di sforzo fisico e fare attenzione. Per non parlare della scomodità di usare l’aspirapolvere a quell’altezza, a prescindere dal modello che si possiede.

Però purtroppo bisogna pulire anche lì. Anzi è fondamentale, perché la polvere che si accumula sugli armadi con un po’ di vento finisce per la stanza. Vanificando ogni sforzo fatto per avere tutto pulito e lucidato. Ma con questo metodo si può evitare che la polvere si accumuli così facilmente, risparmiando un bel po’ di lavoro.

Liberarsi della polvere sopra gli armadi non è mai stato così facile

Prima di tutto bisogna pulire bene la superficie dell’armadio. Il primo pensiero sarebbe usare un panno antistatico o l’aspirapolvere. Ma purtroppo con entrambi i metodi si rischia solo di smuovere la polvere e farla disperdere per la stanza. Quindi il modo più utile di farlo è usare un panno, meglio se di microfibra, bagnato. In questo modo la polvere si attaccherà sul panno, evitando di svolazzare per la stanza.

Dopodiché andrà applicata una miscela di prodotto che ci faranno risparmiare tempo e lavoro. Questa miscela eviterà che la polvere si accumuli, facendola scivolare dalla superficie. Così la prossima volta che si andrà a pulire sull’armadio ci sarà molto meno polvere da eliminare.

Serviranno degli ingredienti che hanno tutti in casa. Dei fogli di giornale, dell’acqua, dell’aceto, del sapone neutro e dell’olio d’oliva. Per le dosi dipende dalle superfici da pulire, ma serviranno all’incirca 500ml di acqua e 500ml di aceto. Poi 250ml di sapone neutro liquido e giusto mezzo cucchiaio di olio d’oliva.

Prepariamo la miscela

Versando tutto in una bacinella e mescolando bene. Ora basterà prendere una spugnetta e bagnarla nel composto. Strofiniamo bene tutta la superficie dell’armadio. Ora si prendono i fogli di giornale e si adagiano per bene, evitando che fuoriescano dai bordi. Altrimenti saranno visibili dal basso. E il gioco è fatto. La polvere tenderà ad accumularsi più lentamente. Basterà solo ricordarsi di cambiare i fogli ogni 2 mesi al massimo.

Ecco quindi, liberarsi della polvere sopra gli armadi non è mai stato così facile. Con questo trucco si avranno meno acari per casa, senza dover stare sempre a pulire.

