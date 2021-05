Siamo stanchi di avere oggetti ammassati in cantina, in garage o in soffitta? Ecco come possiamo riutilizzare anche vecchi rottami per creare qualcosa di utile e anche bello.

In questi giorni di maggio in cui ancora non è caldo e il tempo è ballerino, la pioggia è un inconveniente fastidioso. Non c’è niente da fare, bisogna munirsi di ombrelli e anche belli grandi e resistenti. Spesso è utile averne più di uno e serve assolutamente un posto dove riporli.

Non tutti hanno voglia di spendere soldi per comprarsi un portaombrelli ed ecco quindi qualche idea per risparmiare.

Pochi ci pensano ma ecco con una tecnica di riciclo come creare un portaombrelli con questi 3 semplici metodi e materiali di recupero

Sicuramente in casa avremo dei vecchi secchi e vasi da giardino in metallo o in terracotta. Spesso per chi ama il giardinaggio ne ha di varie dimensioni. Potremmo quindi riadattare uno di questi per creare un bel portaombrelli. Scegliamo quindi le dimensioni adatte, diamo una spolverata al contenitore scelto e poi diamo il via libera alla creatività. Ridipingiamo i secchi o incolliamo delle belle immagini con un semplice découpage.

Altri materiali che potremmo riutilizzare anche se con un po’ più di lavorazione sono delle vecchie gomme di automobile. A tutti sarà capitato di doverne cambiare una dopo aver forato e quindi di aver conservato la vecchia. Creiamo dei fori abbastanza grandi sulla superficie con un trapano e inseriamo tanti ombrelli quanti sono i buchi. Creiamo un piccolo supporto alla base della ruota per renderla stabile con dei sassi o dei mattoncini.

Un terzo metodo di recupero per creare un portaombrelli fantasioso

Altri materiali di recupero sono i tubi in PVC che spesso restano dopo aver fatto dei lavori in casa. Possiamo creare una struttura mettendo i tubi in verticale per inserirci gli ombrelli. È importante ripulirli e colorarli con delle vernici spray a nostro piacimento.

Infine, si raggrupperanno con una corda o magari con del nastro adesivo resistente. In pochi ci pensano ma ecco con una tecnica di riciclo come creare un portaombrelli con questi 3 semplici metodi e materiali di recupero.

Possiamo scegliere di mettere i nostri bei portaombrelli fuori nell’ingresso di casa, per quelli fatti con la gomma ad esempio. È infatti possibile che con questa struttura gli ombrelli possano sgocciolare. Per gli altri portaombrelli tranquillamente teniamoli in casa, avendo magari l’accortezza di mettere uno straccio o tessuto sotto la base. Questo nel caso della struttura con i tubi in PVC dove anche lì l’acqua potrebbe addensarsi per terra.