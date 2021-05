Il Covid 19 ha cambiato tante delle nostre abitudini. O meglio, più che aver cambiato le nostre abitudini ci ha fatto pensare all’igiene in modo diverso. Noi italiani abbiamo una lunghissima tradizione di pulizia, di igiene personale. Si dice persino che sia stata Caterina De Medici colei che ha portato l’uso della forchetta in Francia e in Europa.

Per dirla in altre parole, sembra proprio che prima gli europei mangiassero con le mani, con tutti i rischi sanitari che comporta. Insomma, noi italiani siamo da sempre attenti all’igiene. Tuttavia, non prestiamo attenzione ad alcune pratiche che in realtà sono considerate molto rischiose dalla comunità scientifica. E una di queste riguarda proprio le lattine di alluminio. Prima di bere o aprire qualsiasi lattina di alluminio dobbiamo assolutamente fare questa cosa.

Lavare tutto quello che portiamo a casa

I più schizzinosi in realtà lo hanno sempre fatto. E anche i più attenti alla salute o i medici e gli infermieri. Di cosa stiamo parlando? ebbene, di lavare e disinfettare tutto ciò che compriamo e che portiamo a casa.

La crisi pandemica del Covid 19 ci ha insegnato che alcuni virus e moltissimi batteri hanno la caratteristica di sopravvivere sulle superfici. Se non laviamo per bene quindi le superfici degli oggetti che portiamo a casa, rischiamo di infettarci.

In particolare, dobbiamo prestare attenzione a tutti quegli oggetti che portiamo alla bocca. In un precedente articolo Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo già sottolineato di rischi di bere direttamente da una lattina.

Oggi, vorremmo allargare il discorso a tutti quegli oggetti che portiamo alla bocca. Non solo lattine di bibite gassate, ma anche bottiglie, bottigliette e succhi di frutta. Buona norma è proprio quella di lavare per bene tutto prima dell’uso. Prevenire è meglio che curare.