Da pochi anni a questa parte il nostro modo di guardare la televisione è totalmente cambiato. Dall’arrivo dei servizi streaming online, come appunto Netflix, ci siamo abituati nel tempo ad avere a disposizione cataloghi infiniti di film e serie tv. Difatti solo fino a poco tempo fa ci si doveva accontentare dei programmi in onda sulla televisione, e per passare due ore diverse guardando un film le opzioni erano limitate. O si acquistava un DVD, o si usciva di casa per andare al cinema.

Tanta scelta, quasi troppa

Ad oggi invece servono solamente pochi euro al mese per concedersi il lusso della scelta tra mille film diversi e altrettante serie televisive. Il catalogo di Netflix è in continuo aggiornamento, e capita spessissimo di avere l’imbarazzo della scelta. E paradossalmente è proprio la vastità della proposta ad aver messo in difficoltà molti utenti. Che si ritrovano spesso a spendere più tempo a decidere cosa guardare piuttosto che poi a godersi il film. La piattaforma se ne è accorta ovviamente, e prontamente si è organizzata per aiutare. Infatti ecco la nuova rivoluzionaria funzione di Netflix che non ci farà più sprecare serate a scegliere cosa vedere.

Riproduci qualcosa

Negli ultimi giorni in molti si saranno accorti di alcune modifiche apparse sulla pagina iniziale di Netflix. Infatti insieme ai titoli del momento ad oggi possiamo trovare una nuova sezione, chiamata appunto riproduci qualcosa. Vediamo di che si tratta. Dunque ecco la nuova rivoluzionaria funzione di Netflix che non ci farà più sprecare serate a scegliere cosa vedere. Come si capisce bene dal nome che hanno scelto, cliccando su questa sezione permetteremo alla stessa piattaforma di scegliere per noi cosa guardare.

Liberandoci così dalla difficile e a volte estenuante decisione. Ma non è finita qui. Infatti non si tratta di una scelta fatta a caso, ma di un calcolo ragionato e personalizzato.

Come sappiamo l’algoritmo di Netflix studia i nostri gusti e i nostri interessi, e lo vediamo dalla sezione dove ci consiglia i titoli adatti a noi. Bene, seguendo lo stesso principio, la funzione di riproduci qualcosa sceglierà il titolo del film, o della serie, in relazione a quanto sia alta la probabilità che ci piaccia. E che magari noi avremmo saltato, distratti dall’immenso catalogo della piattaforma. Consigliamo dunque vivamente di provarla, in quanto raramente rimarremo delusi. Per chi ancora non lo sapeva dunque, ecco la nuova rivoluzionaria funzione di Netflix che non ci farà più sprecare serate a scegliere cosa vedere.