Per cambiare aria, stile e decorazione nelle case ci sono degli oggetti di recupero che fanno al caso nostro. I pallets, o bancali sono delle strutture in legno usate dai commercianti e nei magazzini e negozi per trasportare ed impilare oggetti.

Nell’epoca dell’urgenza ecologica e della mentalità del recupero, i pallets si offrono come ottima base per creare decine di oggetti meravigliosi. Il loro utilizzo si presta spesso per gli ambienti esterni, per il giardino o le terrazze e balconi. Sono infatti ottimi per creare dei vasi o contenitori per piantare erbe, piante da giardino e per creare un orto. Essi sono anche utili per creare un ambiente bohème costruendo dei mobili di classe con dei semplici materiali di recupero.

Come preparare e adibire i pallet a elementi di decorazione

La prima cosa che dobbiamo fare, una volta entrati in possesso di bancali in legno recuperati, è la pulizia e ristrutturazione. In primo luogo, si tolgono la polvere, ragnatele o eventuali elementi di sporcizia con un getto d’acqua ben potente. Dopodiché si può procedere alla levigatura del legno per evitare di lasciare in rilievo schegge pericolose. Nel caso in cui i pallet siano rivestiti di una pittura o vernice si possono sfregare con un foglio di cartavetro. Questo richiede un po’ di tempo e pazienza ma evita l’utilizzo di prodotti chimici. Nel caso si debba procedere a questa sverniciatura per più pallet, si può ricorrere anche ad una levigatrice elettrica.

Una volta terminata la ristrutturazione, è arrivato il momento di dedicarsi alla parte più bella, ovvero la decorazione. Per fare questo dobbiamo decidere che cosa diventeranno i nostri pallets.

Arrivato il momento di pitturare, colorare e assemblare i ballets, possiamo sbizzarrire la fantasia!

Chi ha detto che i pancali si usano soltanto per il giardino o per fare l’orto?

Ecco qui una lista di idee per creare dei veri e propri mobili di stile per ogni stanza della casa.

I pallets possono diventare una bella tavola bassa per il salotto, muniti o meno di ruote aggiuntive. Incastrati l’uno nell’altro in modo da creare una base verticale, possono diventare una testata del letto e perché no, una vera e propria struttura letto. Su di essa si possono appoggiare infatti dei tatami giapponesi o dei materassi in futon per creare uno stile etnico e zen.

Sbizzarrire la creatività per decorazione di interni ed esterni con i pallets

Un’altra idea può essere la creazione di un mobile per scarpe, molto semplice da realizzare.

Per decorare il salone in stile bohème-chic niente di più facile che creare delle sedute in forma di poltrona singola o di divano. Incastrando più basi si possono creare dei divanetti componibili anche ad angolo, per esterni ed interni. Una volta fatto ciò non resta che scegliere i cuscini più belli e i tessuti per creare il nostro ambiente preferito. Non ci sono limiti alla fantasia per creare un ambiente bohème costruendo dei mobili di classe con dei semplici materiali di recupero.