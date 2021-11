In molti pensano che le stelle e gli astri riescano, almeno in parte, a influenzare la nostra vita. Se riusciamo a trovare degli evidenti segnali di coerenza tra ciò che dicono le stelle e la nostra vita, allora dobbiamo pensare che anche nella parte sentimentale possono avere ragione.

Non solo, però, la parte sentimentale si lega spesso a doppio filo alla nostra esistenza più carnale. In particolare, questo aspetto della nostra esistenza è centrale nel susseguirsi dei nostri giorni e, più in particolare, della nostra vita.

Dunque, le stelle sì, avranno anche qualcosa da dirci al riguardo. Tuttavia, pochi ci crederanno, ma questi sono i segni zodiacali più infuocati sotto le lenzuola.

Partiamo con un segno di fuoco

L’Ariete è il primo segno dell’oroscopo. Tuttavia, il suo primato non riguarda soltanto una posizione temporale nei mesi dell’anno dell’astrologia, ma anche la forte passionalità che sprigiona. Le persone che sono nate sotto questo segno presentano dei tratti del loro carattere che li rendono estremamente desiderabili e desiderati.

Naturalmente, parliamo soprattutto dell’atto amoroso che si esaurisce spesso anche a tarda notte. La loro passionalità li coinvolge in situazioni che sono realmente al limite del buon costume. Tuttavia, la moralità appartiene alle persone che vivono la propria vita con gli occhi degli altri. L’Ariete non da importanza a questi giudizi, ma cerca di vivere la propria vita nella maniera più appagante possibile.

Un altro segno che spicca per passionalità e voracità sono i Gemelli. In particolare, quando parliamo di questo segno zodiacale parliamo di persone che riescono a usare la propria intelligenza per sedurre in maniera totale e definitiva.

Anche sotto le lenzuola i Gemelli usano la loro intelligenza: ascoltano e parlano con il proprio partner. Il loro carattere brillante e la loro fantasia coinvolgono le loro relazioni amorose in un vortice di passione che non vorrebbero finisse mai.

Pochi ci crederanno ma questi sono i segni zodiacali più infuocati sotto le lenzuola

L’ultimo segno degno di nota è l’Acquario. A differenza dei Gemelli, però, i nati sotto questo segno non usano l’intelligenza ma l’innovazione. In particolare, la monotonia non fa proprio parte del carattere dell’Acquario, anzi. Le persone nate sotto questo segno riescono sempre a stupire il proprio partner proponendo sentieri inesplorati.

Approfondimento

Sembra incredibile ma questi segni zodiacali sono i più sfortunati in amore per l’oroscopo.