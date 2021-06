Molti uomini con l’età soffrono di calvizie. Perdere i capelli può rappresentare un grande disagio, specialmente se compromette la sicurezza in se stessi. Ma un po’ di stempiatura o avere pochi capelli non sono un ostacolo.

Conoscendo alcuni trucchi e le regole base usate dai migliori barbieri e parrucchieri, si può trovare un compromesso e ritrovare la propria sensualità. L’obiettivo non è solo nascondere la stempiatura, ma valorizzare altri particolari del viso. Così pochi capelli e stempiatura non sono più un problema con questi 5 look e tagli da uomo straordinariamente sensuali. Scopriamoli insieme in questo articolo.

Come nascondere la stempiatura

La prima regola è distogliere l’attenzione da quello che non ci mette a nostro agio. Se avere pochi capelli non ci fa stare bene, puntiamo tutto su una bella barba curata e ordinata. Solitamente questo particolare mette in risalto il volto e lo sguardo. Se invece cerchiamo un accessorio, degli occhiali particolari donano sempre molto carisma e mistero. Si possono poi scegliere molti altri accessori e personalizzarli come si desidera.

Pochi capelli e stempiatura non sono più un problema con questi 5 look e tagli da uomo straordinariamente sensuali

Se si portano i capelli corti l’accortezza sarà di non arrivare mai a rasarli completamente. In questo modo si può sfruttare un minimo di lunghezza per creare un effetto spettinato. In questo modo si coprono molto le parti dove i capelli sono radi.

Se invece amiamo una mezza lunghezza, allora dobbiamo trovare un taglio che lasci più corti i capelli lateralmente e che sfrutti la parte superiore della testa. La lunghezza maggiore quindi sarà nella parte alta. Per ogni tipo di capello, che sia riccio, mosso o liscio, si troverà una pettinatura per la parte superiore. L’obiettivo è avere un effetto spettinato.

In alternativa, specialmente se la fronte è la parte che ha perso più capelli, usare del gel o della lacca può dare grandi risultati. Una barba curata può essere il particolare finale che rende tutto più armonico.

Se si amano i capelli lunghi e siamo mediamente stempiati, la soluzione è solo una. Leghiamo i capelli e cerchiamo di creare uno chignon o una coda ben nutrita alla fine. Lateralmente è sempre meglio rasare i capelli, ma senza esagerare.

Per la rasatura completa, il consiglio è di lasciare sempre qualche millimetro di capelli. E poi facciamo fede alla regola della barba. Anche un bel paio di baffi aiuteranno a dare un aspetto curato, sensuale e interessante.

