Quando si parla di scegliere dove andare in vacanza in estate, l’Italia è un Paese che offre tantissime alternative. Specialmente in questi anni in cui la pandemia ha limitato gli spostamenti all’estero, la nostra nazione è diventata una meta gettonatissima.

Il tutto grazie alle meravigliose spiagge che si possono trovare in ogni parte del territorio. Specialmente nelle isole, è possibile godere di posti magici come questo. Spesso esiste anche la possibilità di combinare mare e visita culturale, cosa che non tutti sanno perché non è facile individuare i luoghi dove questo è possibile.

In Italia pochi conoscono i 5 musei da vedere in una riserva naturale mozzafiato a strapiombo su un mare limpido e turchese. Questo meraviglioso luogo si trova in Sicilia meta richiestissima vicino la zona di Trapani.

Stiamo parlando della Riserva naturale orientata dello Zingaro conosciuta anche come la prima area naturale protetta in Sicilia.

Le meravigliose calette per accedere al mare cristallino

È raggiungibile attraverso cinque percorsi a piedi. Da questi è possibile accedere alle meravigliose calette di Cala Torre dell’Uzzo, Cala Tonnarella dell’Uzzo, Cala Capreria, Disa, Marinella e Beretta.

È bene munirsi di scarpe da trekking e tanta acqua potabile perché c’è da camminare ma una volta arrivati si potrà godere di un mare da favola, cristallino e circondato dalla natura.

La pianta caratteristica è la palma nana, esemplare molto raro. Ma non c’è solo questo. Infatti, in Italia pochi conoscono i 5 musei da vedere in una riserva naturale mozzafiato a strapiombo su un mare limpido e turchese.

Nella riserva naturale dello Zingaro è possibile, oltre che godersi il mare, visitare questi splendidi 5 musei dedicati a diverse tematiche.

I 5 musei da non perdere nella riserva naturale dello Zingaro

Stiamo parlando del Museo delle attività marinare a quello della pesca del tonno rosso, alla lavorazione del grano. E inoltre, c’è anche il Museo della civiltà contadina e dell’arte di intrecciare la palma nana (in dialetto la giummara).

Da non perdere è ovviamente il Museo naturalistico pieno di fauna e flora rara. Oltre le palme si potranno vedere tra i cieli dello Zingaro, numerosi rapaci. Fra questi vi è una rarità ovvero l’aquila del Bonelli.

Per accedere alla riserva basta visitare il sito internet e prenotare la propria visita guidata il cui costo è di circa 5 euro per gli adulti.