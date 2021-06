Quando cuciniamo, mettiamo tutta la nostra creatività e il nostro ingegno nel piatto che stiamo preparando. Per chi ama preparare ricette, l’impegno nel compiere questa azione è davvero fondamentale. Ma presi dall’euforia e dal momento, può capitare di fare qualche errore. Per esempio, pensiamo di star preparando delle polpette per questa sera. Seguiamo tutti i passaggi alla perfezione ma, per errore, mettiamo troppo sale. Sembrerebbe, a primo impatto, che la ricetta ormai sia completamente rovinata. Ma le cose non stanno esattamente così. Infatti, se ci accorgiamo di aver messo troppo sale in questo piatto basterà usare questo geniale segreto per risolvere la situazione.

Cosa fare se cuciniamo delle polpette troppo salate che non possiamo più servire a tavola

Immaginiamoci nella nostra cucina stasera a preparare un delizioso piatto per la nostra famiglia o per degli ospiti che stanno arrivando a casa. Prepariamo la carne, cuociamo la polpetta, mettiamo sul fuoco il sugo. E poi, inavvertitamente, mettiamo una quantità di sale eccessivo, rovinando tutta la ricetta. In questo caso non c’è bisogno di allarmarsi. A tutto c’è un rimedio, e in questa situazione la cosa non cambia. Infatti, c’è un semplice passaggio che dovremo attuare e le nostre polpette saranno di nuovo buonissime!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ecco quindi svelato il trucco geniale e sorprendente per salvare la nostra ricetta e servire a cena il nostro piatto

In realtà, il trucco che stiamo per proporre è più semplice di ciò che potremmo immaginare. Infatti, ci basterà prendere una pentola e mettere del sugo fresco, senza aggiungere sale. Ora, dovremo solo prendere le nostre polpette e farle cuocere per qualche minuto in questa pentola. Vedremo come, una volta tolte dalla pentola, saranno perfettamente salate!

Dunque, se ci accorgiamo di aver messo troppo sale in questo piatto basterà usare questo geniale segreto per risolvere la situazione. Basterà seguire questo piccolo ma ingegnoso consiglio per salvare il nostro delizioso piatto. In questo modo, potremo servire la ricetta a tavola fieri di ciò che abbiamo preparato. Il sale non sarà più un problema e noi potremo goderci la cena con i nostri parenti o i nostri amici in totale tranquillità!

Approfondimento

Ecco come si taglia nel modo giusto la cipolla. Ora che lo sappiamo, non sbaglieremo più