Tra le nostre abitudini, sono tante le cose che ormai facciamo automaticamente pensiamo a quando ci svegliamo al mattino. Ci alziamo, facciamo colazione, controlliamo il cellulare, facciamo poi una doccia ed inizia il rituale da bagno. Esattamente ci laviamo il viso, prestiamo attenzione alla pulizia dei nostri denti, mettiamo il profumo che utilizziamo da sempre e poi deodoriamo le nostre ascelle.

Il momento profumo per molti di noi è un momento importante. Infatti come già detto, utilizziamo il profumo di sempre perché sappiamo che questo è l’odore che emaniamo e ci fa sentire a nostro agio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

A disagio invece ci può far sentire un deodorante che non deodora correttamente le nostre ascelle oppure il fatto di non avercelo una mattina.

Pochi avrebbero pensato di utilizzare questo ingrediente per fare un deodorante inebriante. L’ingrediente a cui stiamo facendo riferimento è la salvia che grazie alle sue proprietà cicatrizzanti ed antibatteriche risulta essere un toccasana per la pelle.

Inoltre è consigliato anche nei casi di sudorazione eccessiva delle mani, dei piedi e delle ascelle.

Ecco il deodorante naturale fai-da-te con ingrediente inaspettato.

Ingredienti per creare il nostro deodorante naturale

Per creare il nostro deodorante naturale con un ingrediente inaspettato, abbiamo bisogno di:

1 cucchiaio di bicarbonato di sodio;

cera vegetale pura, 2 cucchiai;

olio di cocco, 2 cucchiai;

amido di mais, 2 cucchiai;

10 gocce di olio essenziale alla salvia;

gocce di tea tree oil q.b;

stick per deodorante ricaricabile per contenere poi il composto.

Procedimento

La prima cosa da fare per creare il deodorante naturale è quello di sciogliere a bagnomaria l’olio di cocco e la cera vegetale.

Per quanto riguarda la scelta della cera, ne esistono di varie tipologie: la cera di mirto, la cera cadellila o la cera di mimosa.

Sciogliamo e lasciamo poi raffreddare il composto. Aggiungiamo poi l’amido, il bicarbonato e le gocce di olio essenziale di salvia.

Adesso mescoliamo lentamente fino a quando non notiamo che il nostro composto si sarà addensato.

A questo punto aggiungiamo le gocce di tea tree oil e mescoliamo nuovamente.

Mettiamo tutto il composto nello stick ricaricabile e lasciamo raffreddare fine a che il composto non sarà solido.

Pochi avrebbero pensato di utilizzare questo ingrediente per fare un deodorante inebriante.

La scelta di un deodorante naturale ci permette di avere un prodotto che non aggredisca e protegga la nostra pelle e allo stesso tempo economico.