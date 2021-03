Casa bella, pulita e ordinata sembra essere un faro lontano nell’oceano blu? Per fortuna esistono due semplici regole per avere la casa sempre in ordine, basta seguirle e la vita cambierà immediatamente.

La predisposizione mentale

L’ordine in casa rispecchia anche un pochino il carattere del proprietario. Le persone ad esempio molto rigide e ossessive avranno la casa molto pulita. Quelle invece meno attente avranno una casa più disordinata. Quindi se di natura non si è ordinati avere casa in ordine potrà essere complicato. Per questo è importante essere predisposti mentalmente e seguire queste due semplici regole per avere la casa sempre in ordine.

Quali sono le due regole da seguire

Vediamo ora quali sono queste due semplici regole che bisogna assolutamente seguire. Sono regole abbastanza generiche che si possono applicare in cucina, in camera da letto e anche in sala. Insomma quello che è importante è il metodo e la mentalità con cui ci si approccia all’ordine. Deve essere visto come momento di liberazione, non come un obbligo. Vediamo allora la prima regola.

Una cosa entra, una cosa esce

La regola numero uno sicuramente di una casa ordinata è quelle che se una cosa entra un’altra esce. In un certo periodo della nostra vita le cose veramente necessarie tendono a finire. Se quindi si acquista una tazza nuova, un nuovo servizio piatti, una nuova T-shirt e via dicendo, è importante buttare l’oggetto vecchio. Il vecchio si sostituisce con il nuovo.

Ogni cosa ha un suo spazio

Succede a tutti, si cerca una cosa in giro per casa e non la si trova. Questo perché tendenzialmente le cose si tendono a spargere in giro. È importante invece creare delle scatole (piccole, medie o grandi) dove inserire tutti gli oggetti. Una scatola per i documenti, una per i detersivi, una per gli attrezzi e via dicendo.

Seguendo queste due regole la casa assumerà già un altro aspetto. Sarà più ordinata, senza oggetti in eccesso e ogni singola cosa sarà chiusa in una scatola per categoria di prodotto.

