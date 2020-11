Quanto sia comodo il deodorante lo sappiamo non solo d’estate, con l’aumento del sudore, ma tutto l’anno, soprattutto nelle lunghe giornate lavorative. Profumare è una di quelle sensazioni che trasmettiamo al prossimo e per la quale sicuramente ci ricorderà. E, all’opposto, invece, ricordiamo spesso con poco piacere le persone che tendono a puzzare, anche se inconsapevolmente. Comperare un deodorante sembra impresa facile, ma trovare quello che si aggradi alla nostra pelle, senza procuraci arrossamenti e irritazioni non è semplice. Ecco, quindi un’idea geniale quella di prepararci in casa il deodorante e proteggere la nostra pelle, lasciandola profumata a lungo.

Gli ingredienti naturali per 150 grammi di prodotto

Ecco gli ingredienti naturali per preparare circa 150 grammi di prodotto finito, pronto all’uso:

30 grammi di olio di cocco;

60 grammi di burro di karitè;

20 grammi di bicarbonato;

35 grammi di amido di riso;

qualche goccia di olio essenziale alla menta o alla lavanda;

contenitori come ex barattoli delle creme corpo.

La preparazione

Un’idea geniale quella di prepararci in casa il deodorante e proteggere la nostra pelle, seguendo le istruzioni dei nostri Esperti:

sciogliamo a bagnomaria l’olio di cocco e il burro di karité, che dovranno semplicemente liquefarsi e non bollire, per non perdere le loro caratteristiche;

una volta tolti dal fuoco, aggiungiamo il bicarbonato e l’amido di riso, mescolando fino al raggiungimento di una soluzione omogenea;

uniamo quindi le gocce di olio essenziale, e nel caso volessimo usarne più di uno, versiamone uno per volta;

approfittiamo dello stato di liquidità del nostro prodotto, per inserirlo all’interno di barattoli di vetro, dotati di tappi. Perfetti, ad esempio, quelli dismessi delle creme da viso, ma possono andare bene anche quelli di plastica delle creme mani;

chiudiamo e lasciamo raffreddare in frigorifero per 2/3 ore, al termine delle quali il nostro deodorante sarà pronto all’uso.

