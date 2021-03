Tutti sogniamo di cancellare borse e occhiaie, che spesso rovinano il nostro viso e, soprattutto, il nostro sguardo. Le ragioni per cui compaiono queste imperfezioni sono varie e diverse. Può essere per il poco sonno, per una cura sbagliata della pelle o per uno stress eccessivo. Non possiamo sempre esserne certi. Ma ciò di cui siamo sicuri è che sicuramente preferiremmo evitarle (nonostante ora, apparentemente, sembra stiano andando di moda). Ma, se seguiamo il nostro stile e non la tendenza, cerchiamo dei rimedi naturali per eliminarle. Ed ecco allora come dire definitivamente addio a borse e occhiaie con un ingrediente che abbiamo in molti, e che non è il cetriolo.

Ecco come cancellare le borse con il rimedio della nonna

Cancellare queste imperfezioni a volte può sembrare un’impresa. E se abbiamo provato tutti i prodotti conosciuti sul mercato senza i risultati sperati, dovremmo cambiare strategia. Possiamo, infatti, ricorrere ai vecchi rimedi della nonna, che sicuramente ci aiuteranno in questa battaglia! Tutto ciò che ci serve si trova proprio in cucina. E si tratta di un frutto davvero comune nelle case degli italiani, a cui forse non avevamo pensato. Scopriamo quale.

La mela potrà davvero aiutarci in questo caso

Strano a dirsi, ma sarà proprio la mela l’ingrediente naturale che ci aiuterà. Poggiando due fette sulla zona interessata del viso, potremo tornare ad avere un viso luminoso e privo di borse e occhiaie. Basterà poggiarla sugli occhi, stendersi al buio per circa 10 minuti e vedere poi il risultato. Le borse saranno molto più sgonfie e le occhiaie davvero più lievi. Basterà mettere in pratica questo trucco ogni sera prima di andare a dormire. E, dopo qualche giorno, la nostra pelle avrà riacquistato vigore e luminosità! Perciò, ecco come dire definitivamente addio a borse e occhiaie con un ingrediente che abbiamo in molti, e che non è il cetriolo.

