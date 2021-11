Non solo l’Ariete partirà a mille nel 2022 ma anche questi 3 segni travolti da fortuna economica e amore, come abbiamo appena visto. Ma la caccia è aperta anche per quei segni che, anziché aspettare la dea bendata, le occasioni andranno a cercarsele. E proprio quei segni andremo a vedere oggi, per la gioia degli audaci. Poche nubi e tanto sole su questi 3 segni che trionferanno nel 2022 tra denaro e successi in vari campi della vita.

Come interpretare l’Oroscopo

Quando leggiamo l’Oroscopo, dovremmo sempre farlo con la giusta cognizione di causa. È impossibile che per 5/6 milioni di italiani dello stesso segno accadano le stesse cose. L’Oroscopo deve essere invece l’occasione per trovare un alleato a livello morale e psicologico. Ci sono delle forze che ruotano attorno al nostro segno e degli astri che si muovono nell’universo. Possono essere favorevoli, come no. L’ importante è saper cogliere le occasioni al volo, oppure saper cadere per poi rialzarsi ancora più forti.

Poche nubi e tanto sole su questi 3 segni che trionferanno nel 2022 tra denaro e successi

Tra i segni che in linea generica godranno di maggior fortuna in tutto il 2022 potrebbe esserci il Capricorno. Una fortuna che dovrebbe premiare soprattutto i cambiamenti lavorativi. Ci sarebbero delle eventuali promozioni dietro l’angolo ad attenderci. Promozioni che porteranno soddisfazioni personali, lavorative ed economiche. Promozioni che potrebbero stimolarci verso nuovi orizzonti di responsabilità. In questo senso, il Capricorno stia tranquillo in campo amoroso. La solidità dell’amore permetterà infatti di dedicarsi con tutte le forze all’esperienza lavorativa e al successo economico.

Tante porte da sfondare per il Toro

Potrebbe essere davvero un anno memorabile per i nati sotto il segno del Toro. Le stelle potrebbero donare tantissime occasioni lavorative. Non mancheranno le soddisfazioni economiche e quelle lavorative. Ci saranno occasioni per riscattare gli eventuali insuccessi degli anni precedenti. Non si spaventino i nati sotto questo segno se l’inizio dell’anno sarà a rilento. Il 2022 potrebbe invece rivelarsi una scalata continua alla vetta del successo. I più ambiziosi potranno veramente vedere riconosciuti tutti i loro sforzi. Nello studio, nell’amore in famiglia tutto potrebbe davvero girare al meglio.

Un ex aequo incredibile

Al terzo posto della classifica, un incredibile e anomalo ex aequo tra Bilancia e Pesci. Questi due segni saranno fortunati sia da un punto di vista lavorativo che nell’amore. Per i Pesci avevamo già intravisto il riscatto in queste ultime settimane del 2021. Merito del passaggio di Giove che porterà sicurezza e solidità. Per entrambi i segni, attenzione però a questo consiglio assolutamente utile: bisogna sapersi accontentare. Ci saranno occasioni di successo contenuto e dovremo accontentarci. Arriveranno, poi anche invece delle chance per far vedere tutti il talento e le capacità a disposizione. Questi treni saranno assolutamente da prendere, soprattutto nella seconda metà dell’anno.

