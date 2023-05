I mercati si muovono in prezzo e tempo, ovvero al rialzo o al ribasso o in orizzontale in un certo lasso temporale. A volte capita che i prezzi si muovano in orizzontale senza dare molte indicazioni. Quando potrebbe durare un movimento del genere? In media anche 30/40 giorni consecutivi, e alcune volte è accaduto anche per 2/3 mesi. Quando si verificano questi movimenti? Solitamente a ridosso di importanti dati macroeconomici o di determinati supporti e resistenze dei prezzi. Da inizio aprile i prezzi si muovono proprio in orizzontale, cosa attendere? Si deve prestare molta attenzione, perchè il tempo inizia a lavorare contro i mercati.

Il range dei prezzi

Dal 1898 ad oggi abbiamo analizzato come si muovono i prezzi dei mercati azionari. Ci siamo resi conto che tendono a ripetersi questi comportamenti:

i rialzi e i ribassi tendono a finire con un’esplosione dei prezzi, e spesso anche lasciando un vuoto (i gap). Le fasi laterali invece tendono a finire quando la differenza fra minimo e massimo della candela tende a diminuire rispetto alla media delle ultime sedute. Noi definiamo questo fatto come “contrazione del range”.

Inoltre, come già spesso abbiamo scritto su queste pagine, quando terminano le fasi laterali si riprende la direzione che era in corso prima della fase stessa. Quindi, rialzo se era rialzo, ribasso, se era ribasso.

Procediamo per grado e torniamo al breve termine.

Alle ore 17:19 della giornata di contrattazione del 15 maggio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.960

Eurostoxx Future

4.309

Ftse Mib Future

27.020

S&P500

4.128,65.

Il tempo inizia a lavorare contro i mercati

Siamo giunti in un punto dove i prezzi devono decidere il da farsi: rompere le resistenze (che al momento rimane l’ipotesi più probabile) o iniziare a scendere.

Continueremo a proiettare rialzi fino a quando si assisterà a chiusure giornaliere superiori a:

Dax Future

15.628

Eurostoxx Future

4.229

Ftse Mib Future

26.295

S&P500

4.049.

Rimaniamo in attesa della fine della fase laterale e inizio della fase direzionale rialzista fino al 4 agosto. Vediamo se i prezzi confermeranno o meno nei prossimi giorni.

Lettura consigliata

Pelle del viso secca e screpolata? Ecco cosa usa Emily Ratajkowski e 2 creme da comprare subito!