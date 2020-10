Avere la pancia gonfia è un sintomo gastrointestinale molto diffuso che colpisce oltre il 30% della popolazione occidentale. Oltre alla spiacevole sensazione di pienezza che questo disturbo può provocare, questi sintomi parlano al corpo. E cercano di spiegare che non tutto sta funzionando come dovrebbe. Le cause possono essere molteplici. Dunque, se si soffre di gonfiore addominale, ecco cosa funziona davvero.

Le cause del gonfiore addominale

Le cause del gonfiore addominale possono essere molteplici. Dalle più eclatanti ed evidenti, come quelle di aver esagerato ad un pasto o di averlo consumato troppo velocemente, alle meno conosciute. Non tutti sanno, infatti, che nella maggior parte dei casi il disturbo da pancia gonfia può essere legato a fattori che poco hanno a vedere con il cibo, come ad esempio l’ansia. L’intestino infatti, che provoca in primis il gonfiore, possiede una grande quantità di recettori nervosi che si trovano nel cervello. La nostra serenità, come dunque una condizione di stress, incidono sui neurotrasmettitori andando ad alterare le funzionalità del nostro sistema digerente. Qualsiasi sia la causa, coloro che convivono quotidianamente con questa sensazione di fastidio si sentono molto a disagio. E, ancora peggio, il più delle volte sono scoraggiati nel seguire diete e mantenersi in forma, proprio perché non riescono ad accorgersi dei risultati sperati.

Gonfiore addominale, cosa funziona davvero? Ecco i rimedi

Bisogna cercare allora di trovare dei rimedi che funzionino contro il gonfiore addominale. La prima operazione utile da fare è quella di controllare la propria dieta. Ci sono infatti alcuni cibi che potrebbero provocare questa sensazione di pienezza, come ad esempio quelli ricchi di fibre, o quelli fritti. Ad aggiungersi alla lista paste lievitate, alcolici e derivati.

L’eliminazione di questi alimenti dalla propria dieta potrebbe fare la differenza. Inoltre, bisognerebbe porre attenzione alla velocità con cui si ingerisce il cibo, per evitare un accumulo di aria nella pancia. Imparare a consumare il pasto con calma, quindi, in una posizione comoda, gustando ciò che portiamo alla bocca e non avendo fretta di terminare, potrebbero essere, insieme alla scelta degli alimenti che compongono la nostra dieta, il rimedio per liberarci una volta per tutte dal gonfiore addominale. Ecco cosa funziona davvero.