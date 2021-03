Molto spesso capita, soprattutto dopo i pasti, che cali inevitabilmente l’abbiocco. Un po’ perché abbiamo mangiato troppo, o perché abbiamo dormito poco la notte, oppure per l’eccessivo stress accumulato durante la giornata. In questo articolo, cercheremo di spiegare perché è più indicato fare questa attività dopo mangiato piuttosto che dormire.

Cerchiamo di evitare il letto o il divano

Possiamo certamente sfatare un mito: dormire subito dopo mangiato non fa ingrassare. Non vi è alcuna evidenza scientifica al riguardo. Per non ingrassare, sono sempre validi altri consigli. Ad esempio, quello di evitare pasti abbondanti, ricchi di grassi e zuccheri; oppure quello di bere molta acqua durante tutto l’arco della giornata. Senza però dimenticarsi dell’attività fisica: tenersi in forma praticando sport è fondamentale per non aumentare il proprio peso.

Tuttavia, coricarsi sul divano, o sul letto, subito dopo i pasti rende molto più difficile e doloroso il processo digestivo. Questo perché stando sdraiati, si favorisce la stagnazione dei succhi gastrici, con conseguente aumento di acidità, reflussi e bruciore di stomaco.

In generale, però, fare una pennichella di mezz’ora durante il pomeriggio non fa mai male, a patto che venga effettuata, appunto, dopo la digestione.

Perché è più indicato fare questa attività dopo mangiato piuttosto che dormire?

Abbiamo visto dunque come la classica sonnolenza che avvertiamo subito dopo mangiato sia dovuta al lavoro di digestione che il nostro corpo inizia a produrre.

Per non lasciarsi tentare dal riposino, il rimedio preferito dagli italiani è quello di bere il caffè. Può essere una soluzione adeguata, ma ovviamente non bisogna esagerare.

L’ideale in realtà sarebbe quello di muoversi. Attenzione però! Muoversi non vuol dire fare maratone infinite, o “spaccarsi” di addominali. La cosa più sana e giusta da fare è una bella camminata, anche breve, dai 10 ai 30 minuti.

Il movimento generato da tutto il corpo, aiuta non solo la digestione, ma anche a raggiungere un deficit calorico che innesca la perdita di peso. Inoltre, previene l’insorgere di alcune malattie anche gravi. Sono molti, infatti, i benefici riscontrati da persone con patologie legate al sistema digestivo, o con malattie cardiovascolari, che hanno iniziato a camminare post-pranzo.