Col passare delle stagioni cambiano le nostre varie abitudini e quelle culinarie non fanno eccezione. Quando le temperature con l’estate cominciano ad alzarsi nulla sarà più spontaneo che cercare ricette che siano belle fresche.

Anche per quanto concerne i dessert si preferiranno preparazioni da raffreddarsi in frigorifero e che non richiedano molto tempo vicino a forno e fornelli. D’altronde gli stessi vanno a contribuire al caldo che già prova il nostro corpo.

Un classico dolce veloce e freddo è la cheesecake, dolce americano che ormai ha conquistato tutti.

Esiste però anche qualche altra idea davvero golosa e in grado di competere degnamente.

Infatti, più squisita della solita cheesecake è questa soffice torta fredda con frutta di stagione.

Ingredienti della ricetta

I dessert estivi possono essere dolci al cucchiaio, come ad esempio qualche spumosa crema fredda senza uova al limone o al caffè. Può trattarsi però anche di vere e proprie torte che spesso prepariamo in modo simile alla cheesecake.

Infatti, solitamente, si tende a creare una base croccante da colmare con un ripieno cremoso, quest’ultimo spesso ricavato dall’utilizzo di yogurt o mascarpone.

Potremmo però lanciarci in qualche dolce meno banale e ancora più goloso sfruttando una pietanza tipica della stagione: il gelato. Naturalmente da preparare in casa e senza gelatiera, al gusto di fiordilatte così da poterlo legare perfettamente alla frutta.

Per la torta al gelato ci serviranno:

pasta frolla tonda (da preparare o acquistare già pronta);

500 g di panna per dolci;

4 cucchiai di zucchero a velo;

400 g di latte condensato;

150 g di mirtilli;

150 g di more;

circa 150 g di lamponi.

Più squisita della solita cheesecake è questa soffice torta fredda con gelato fatto in casa senza gelatiera al posto di yogurt e mascarpone

Come prima cosa prepariamo il gelato, che è davvero facile e veloce da fare. Montiamo la panna assieme a 2 cucchiai di zucchero a velo. Quando sarà spumosa, incorporiamovi il latte condensato.

Disponiamo in un contenitore coperto da pellicola trasparente e lasciamo in freezer per almeno 3 ore. Avremo un gelato cremosissimo.

Prendiamo una teglia rotonda e copriamola di carta forno. Al di sopra vi stenderemo la pasta frolla. Bucherelliamola e poniamovi dei legumi secchi al di sopra. Inforniamo a 200 gradi.

Dopo una quindicina di minuti, togliamo i legumi e finiamo di cuocere per qualche altro minuto. Dovrà essere bella dorata. Sforniamo e facciamo raffreddare.

Intanto, laviamo i nostri frutti di bosco. Ne disporremo una parte sul fondo della pasta frolla. Al di sopra vi spalmeremo il gelato al fiordilatte. Lo guarniremo poi con i restanti frutti.

Lasciamo in freezer almeno una mezz’ora. Prima di servire vi aggiungeremo sopra dello zucchero a velo.

A vedersi farà venire l’acquolina in bocca tanto apparirà appetitosa e dopo averla provata sarà impossibile resistervi.

Lettura consigliata

Ecco come preparare una perfetta mousse di frutta senza uova ma usando un succo e pochi altri ingredienti