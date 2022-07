In questo periodo di altissime temperature il sudore è uno dei problemi più imbarazzanti. È molto comune infatti trovare gli abiti con gli aloni ed emanare contro il proprio volere dei cattivi odori, difficili da mandare via. Un altro motivo di imbarazzo però sono i capelli che, nonostante tutte le precauzioni e i lavaggi, si appesantiscono e si attaccano irrimediabilmente, dando l’impressione di essere poco puliti. Per questo però ci sono degli escamotage che ci possono salvare in corner quando abbiamo un appuntamento importante e siamo fuori casa. È infatti possibile dire addio ai capelli unti e sempre sudati in estate grazie a questo trucco che contribuisce anche ad evitare delle dolorose scottature allo scalpo. Scopriamo insieme di che cosa si tratta e come metterlo in pratica.

I trucchi per tenerli puliti molto più a lungo

La prima mossa per mantenere i capelli puliti più a lungo è sicuramente capire il proprio tipo di cute e quanto tende effettivamente a sporcarsi. Ci sono infatti delle chiome che producono più sebo e altre che invece tendono a inumidirsi di più quando fa caldo dato che sono molto folte. Per questo motivo è necessario utilizzare delle lozioni che sono adatte al proprio tipo di problemi. Ad esempio nel caso di iperidrosi esistono dei prodotti che tamponano la quantità di sudore e la tendenza a diventare unti.

Addio ai capelli unti e sempre sudati in estate grazie a questo trucco che protegge la cute e evita anche le scottature

Però quando la situazione diventa ingestibile è meglio optare per delle soluzioni pratiche come lo shampoo secco. Può capitare infatti di doversi presentare a un appuntamento e uscire di casa con i capelli normali e poi sudare lungo la via. Per questo dare una passata di questo prodotto seguita da un paio di colpi di spazzola può essere un buon modo per rimediare a questo incidente di percorso. In alternativa lo stesso uso può essere fatto delle creme solari in polvere adeguate al proprio fototipo, specialmente quelle da applicare sullo scalpo. Basta infatti prendere un pennello e picchiettarlo sulla riga dei capelli dato che questa è un punto sensibile ai raggi del sole. Non proteggerla infatti, oltre a far accumulare sebo, può far sviluppare delle scottature. Un evento del genere potrebbe anche portare la chioma a diradarsi e ad indebolirsi.

