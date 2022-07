Ci sono diversi modi di intendere un viaggio e possono adattarsi a diversi tipi di persone in diversi momenti della vita. Infatti, esiste il viaggio inteso come vacanza rilassante sotto l’ombrellone o a mangiarsi un gelato passeggiando. Esiste, poi, il viaggio inteso come esperienza di vita, perché ce la cambia e ci arricchisce come poche altre cose riescono a fare.

Non bisogna, però, pensare che questa seconda tipologia sia adatta solo ai giovani ventenni. Infatti, il settore turistico è ormai talmente evoluto che possiamo scegliere in autonomia come muoverci e dove stare a seconda delle nostre esigenze. Partiamo da un esempio classico, il Cammino di Santiago.

Il cammino di Santiago de Compostela

Il Cammino di Santiago è un percorso che può portarci dalla Francia al Portogallo, ma che tradizionalmente si conclude proprio a Santiago de Compostela. Ne hanno parlato scrittori, giornalisti e amici, tanto che molti di noi desiderano percorrerlo almeno una volta nella vita. Non sempre, però, abbiamo a disposizione il tempo o le risorse, motivo per cui potremmo informarci su come e dove affrontare una parte del percorso in bicicletta o persino a cavallo.

Non siamo poi costretti a dormire solo nei rifugi e negli ostelli, ma anche in piccoli e confortevoli alberghi. Certo, questa è un’esperienza che si discosta dallo spirito originale, ma può comunque arricchirci più di 10 giorni passati al mare, se questo è quello che desideriamo.

Dove andare nel Mondo e come spostarsi per fare un viaggio che ci cambierà la vita

Un’altra esperienza che ti cambia la vita è quella di viaggiare da backpacker, cioè con lo zaino sulle spalle. Ciò vuol dire portare con sé solo lo stretto necessario per spostarsi spesso ed esplorare ben più delle classiche destinazioni turistiche. Questo ci permette di entrare in contatto con i locali e conoscere meglio la loro cultura.

Le classiche mete per questo tipo di turismo sono il Sud America e il Sud Est asiatico. Se, però, non abbiamo qualcuno con cui intraprendere questo viaggio o non ci sentiamo al sicuro da soli, possiamo sempre unirci a un gruppo organizzato. In questo modo avremo tutto il supporto necessario e vivremo comunque un’avventura emozionante.

Un’altra opzione è data dall’Interrail, un modo di viaggiare che ci permette di acquistare un biglietto che comprende diverse tratte in treno in diversi paesi europei. Potremmo, ad esempio, cominciare dal Portogallo, molto apprezzato da tutte le età per le sue città artistiche e coste meravigliose.

Ecco, quindi, dove andare nel Mondo se siamo alla ricerca di un viaggio trasformativo che ricorderemo per tutta la vita.

