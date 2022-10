È la scelta più elegante e chic dell’autunno un capo che spopola tra le vip

Se non sappiamo cosa indossare nella mezza stagione con il tempo che varia repentinamente e ci obbliga a continui cambi di guardaroba, la moda ci viene in aiuto proponendoci un capo che risolve ogni problema. Stiamo parlando del tailleur pantalone di taglio maschile, un modello che si reinventa ogni anno e che non passa mai di moda.

Un capo versatile

È un capo molto versatile e si adatta a ogni occasione. Possiamo indossarlo per l’ufficio con camicia e mocassini oppure per il tempo libero calzando delle sneakers. Ma può accompagnarci anche in una serata elegante o in un’occasione speciale se cambiamo gli accessori. Infatti tacchi alti e top in seta lo rendono chic e raffinato, adatto per situazioni più impegnative.

Ma i vantaggi non finiscono qui. Il tailleur infatti si può spezzare per creare tanti look diversi. La giacca con i jeans o con la gonna, i pantaloni con bomber o giubbino sono soltanto alcuni degli infiniti abbinamenti che possiamo creare mixando i capi che abbiamo già in guardaroba.

La scelta del colore

Il tailleur più chic del momento abbandona le tinte scure e si colora di bianco. Una scelta inusuale per l’autunno che da sempre privilegia tonalità in armonia con la natura. Il rosso e il giallo, l’ocra e l’arancione, il marrone e il bordeaux sono da sempre i colori più gettonati in questo periodo. Il bianco invece è per tradizione il colore dell’estate e rappresenta la leggerezza e la bellezza delle vacanze. In America per tradizione si abbandona il bianco in coincidenza con il Labor Day che segna la fine dell’estate e cade il primo lunedì di settembre. Da quel momento si torna al lavoro scegliendo capi dai colori sobri e autunnali.

Ma ora gli stilisti mantengono il bianco anche in inverno a ricordarci che certe regole sono cambiate e non si va in ferie solo in agosto. La luminosità del bianco non cambia infatti ed esalta la bellezza femminile in ogni stagione.

Dove lo abbiamo visto?

Sono tante le vip che hanno abbracciato questa scelta di modello e di colore. Megan Markle è apparsa sulla cover del magazine americano The Cut indossando un completo bianco con pantalone palazzo e giacca con abbottonatura asimmetrica. Un insieme perfetto per valorizzare la bellezza della duchessa con capelli scuri e pelle ambrata. I pantaloni sono morbidi e scendono fino a toccare terra, la giacca sciancrata avvolge il busto evidenziando il punto vita per un effetto estremamente femminile. Ai piedi décolleté a punta dello stesso colore.

Si potrebbe replicare senza cambiare nulla o, per una soluzione più pratica, possiamo abbinare mocassini bassi e una maglietta leggera sotto la giacca.

È la scelta più elegante e chic dell’autunno a tutte le età

Che sia una scelta adatta a tutte le età lo ha dimostrato Sofia Loren che con la classe di sempre ha sfoggiato un elegante tailleur bianco per inaugurare il suo ristorante a Milano. Un completo luminoso e ringiovanente indossato con una camicetta di raso dello stesso colore e con collana e orecchini di diamante.

Stessa scelta per Julianne Moore, presidente di giuria al Festival del Cinema di Venezia, che ha indossato un completo bianco con pantaloni palazzo e giacca oversize. Ai piedi ballerine dello stesso colore. Un insieme sobrio e sofisticato per un’attrice nota per la sua eleganza impeccabile, che predilige look di grande impatto senza risultare eccessiva. È la scelta più elegante e chic dell’autunno da replicare a ogni età senza paura di sbagliare.