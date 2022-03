Per una donna i capelli sono espressione di bellezza e sensualità e per questo si tiene a sfoggiarli al meglio. Che sia per moda o per cambiare un po’ il proprio aspetto, molte scelgono di schiarire la propria chioma.

Per farlo possiamo recarci dal parrucchiere, o comprare una delle tante tinte presenti sul mercato. In entrambi i casi, però, sapremo certamente che andremo incontro a una spesa. Eppure, esisterebbero delle soluzioni molto più economiche e forse anche più sicure per creare l’effetto biondo.

Sono rimedi naturali che possiamo attuare con dei semplici prodotti che potremmo avere già in casa. Oggi ne proporremo un paio, da applicare in pochissimi minuti e stando comodamente a casa propria.

Perché ricorrere alla natura

Spesso per migliorare il proprio aspetto si sceglie di prendere delle scorciatoie e optare per le soluzioni proposte dal mercato. Lo stesso discorso vale per i nostri adorati capelli. Molte decidono di seguire la via dei brand, propendendo per tinte chimiche o soluzioni analoghe.

È ovvio che non si possono considerare uguali tutti i prodotti di questo tipo, perché la composizione tende a variare. In ogni caso, il rischio è quello di applicare sulla chioma tinte aggressive che a lungo andare potrebbero danneggiarla e indebolirla.

Anche se si stanno diffondendo sempre più prodotti delicati che rispettano la salute del capello, potrebbe essere una buona idea cambiare rotta. Le soluzioni naturali fai da te ci permetteranno di risparmiare i soldi che spenderemmo al supermercato. In più, coi giusti ingredienti, potremmo non solo ottenere gli stessi risultati, ma nutrire a dovere la chioma senza rischiare di rovinarla.

Per schiarire i capelli naturalmente e senza rovinarli basterebbero 2 semplici ingredienti economici da aggiungere a balsamo e acqua

Il primo rimedio che potrebbe stupirci per la sua efficacia è una spezia amica della salute: la cannella.

Per usarla dovremo solamente mischiarne qualche cucchiaio in polvere con una dose di balsamo. Se vogliamo possiamo aggiungere del miele per donare un effetto più morbido. Creata la soluzione ci basterà distribuirla sulla chioma e lasciarla agire diverse ore prima di risciacquare bene.

L’alternativa schiarente ce la potrebbe offrire il rabarbaro, perfetto anche per rimediare alla canizie. In questo caso dovremo ottenere una polverina dalle foglie. Volendo si può anche acquistare l’apposito prodotto a prezzo contenuto in erboristeria. Anche questo ingrediente sarebbe formidabile per schiarire i capelli naturalmente e senza rovinarli.

Procediamo miscelandone un paio di cucchiaini, questa volta in acqua calda. Aspettiamo qualche minuto, poi applichiamo la soluzione sulla chioma e lasciamola agire almeno mezz’ora, indossando una cuffietta. Terminiamo tutto con un risciacquo con acqua e un goccio di aceto o limone, per fissare il colore.

