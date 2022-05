Se provassimo ad aprire il frigo di tutte le case dei nostri vicini, probabilmente ci troveremmo almeno un uovo. Questo, infatti, è tra gli alimenti più acquistati e utilizzati in cucina, per la sua grande versatilità.

Si può utilizzare per amalgamare gli ingredienti di una ricetta, per rendere morbido un impasto o per preparare deliziosi primi e secondi piatti. Come non pensare alla ricetta della carbonara, che potremo rendere davvero cremosissima grazie a questo segreto svelato dagli chef stellati.

Senza contare che mangiare uova apporterebbe all’organismo vitamine e minerali necessari per svolgere le sue funzioni. Certamente, però, bisogna evitare di mangiarne troppe, essendo fonti di colesterolo. Infatti, ricordiamo che chi assume questi farmaci non dovrebbe mangiare uova per non compromettere la cura.

Se mangiate in maniera corretta, però, le uova sarebbero un buon alimento per la salute. Ma quali dovremmo scegliere al supermercato?

In commercio possiamo trovarne di diverse tipologie, che differiscono soprattutto per l’imballaggio, ma non solo. Leggendo le indicazioni presenti sulle confezioni, potremmo notare caratteristiche diverse in base alla tipologia di uovo.

Capiamo, quindi, come districarci in questa grande varietà di scelta, per comprare il miglior prodotto.

Ecco cosa dobbiamo controllare quando compriamo le uova al supermercato per scegliere le migliori per la nostra salute e per il nostro palato

Uova a pasta gialla, bianche, biologiche, a guscio più scuro. Sono davvero tante le tipologie di uova proposte in ogni supermercato e non è facile scegliere senza farsi attrarre solo dall’estetista della confezione.

Uno dei criteri più importanti che dovremmo considerare è la tipologia d’allevamento. Le uova derivate da allevamenti in gabbia nascono da galline vissute, appunto, nelle gabbie.

Questo allevamento prevede che tante galline vivano le une vicine alle altre, in condizioni davvero poco confortevoli. In questo ambiente la luce è artificiale e la vita delle galline è molto limitata.

L’allevamento a terra è simile per certi aspetti. Anche in questo caso molte galline vivono insieme e sono comunque molto costrette con le loro vicine. In entrambi i casi descritti il mangime sarebbe artificiale.

Per l’allevamento all’aperto o biologico, invece, le cose cambierebbero. In questi casi le galline vivrebbero davvero a contatto con la natura, nutrendosi anche di erba fresca, come accadrebbe in condizioni normali. Nell’allevamento biologico, inoltre, non sarebbero utilizzati mangimi OGM. Ecco cosa dobbiamo controllare quando compriamo le uova, leggendo molto bene le etichette riportate sulla confezione.

Il colore del guscio

Un’altra caratteristica molto evidente è il colore del guscio. Questo, in realtà, non sarebbe dovuto all’alimentazione dell’animale e non inciderebbe suoi valori nutrizionali dell’uovo.

Ciò dipenderebbe solo dalle caratteristiche genetiche dell’animale. Diverse galline di diverse razze, quindi, producono uova di colori differenti. Per questo in commercio possiamo trovare uova bianche, rosa, più scure o azzurrine.

In generale, comunque, ricordiamo di rispettare sempre la data di scadenza riportata sulla confezione, e di consumare le uova entro pochi giorni dall’acquisto.

Lettura consigliata

Attenzione a queste scatolette di tonno perché potrebbero contenere il botulino e scatenare pericolose conseguenze sulla salute