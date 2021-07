L’osteoporosi è una malattia che può colpire ad ogni età, ma ha una maggiore incidenza nelle donne soprattutto dopo la menopausa. Questo purtroppo dipende dalla carenza di estrogeni che sono importantissimi per proteggere le nostre ossa.

La menopausa e la correlazione con l’osteoporosi

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

L’osteoporosi è una malattia che consiste nella riduzione della massa ossea. Quindi il soggetto affetto diventa più esposto a fratture o vari traumi. Le donne sono particolarmente colpite, soprattutto dopo la menopausa. Ma sono diversi i fattori che incidono su questo processo, tra cui l’alimentazione. Lo abbiamo approfondito in un recente studio in un precedente articolo. “Così si può ritardare di oltre 3 anni la menopausa contro osteoporosi e malattie cardiache”.

Pochi lo sanno ma questo allenamento è un vero toccasana contro l’osteoporosi e in menopausa

Ma cosa fare per cercare di aumentare la densità ossea e ridurre il dolore? Un recente studio ha dimostrato come il clinical pilates sia molto efficace in questo campo. Secondo i ricercatori i parametri che misurano la densità ossea dei soggetti analizzati sono aumentati. Non solo anche la qualità della vita delle donne sottoposte allo studio è migliorata. Oltre al fatto che questo allenamento si è dimostrato efficace nell’alleviare il dolore.

Il clinical pilates è una forma di pilates che potenzia le capacità motorie. Migliora la postura ed è efficace anche nel correggere una muscolatura non equilibrata. È molto consigliato agli anziani o a chi ha problemi motori proprio per questo motivo. Ma attenzione, perché soltanto gli specialisti come i fisioterapisti possono condurre questi esercizi. Diffidiamo dei corsi in palestra che affermano il contrario. Cerchiamo le strutture specialistiche che offrono questo servizio.

Quindi, in pochi lo sanno ma questo allenamento è un vero toccasana contro l’osteoporosi e in menopausa.

Con il clinical pilates possiamo rinforzare le ossa e ridurre il dolore. Attenzione però, non confondiamolo con il fitness pilates o con il pilates posturale.

Approfondimento

4 sono le regole per contrastare l’osteoporosi ed avere ossa sane e forti!