Per Natale, quasi tutti metteremo in tavola pandoro e panettone. Si tratta di dolci davvero speciali, che ci mettono subito dell’umore giusto per affrontare le feste. Tuttavia, non è detto che questa debba essere l’unica offerta di dessert natalizi. Ci sono tante preparazioni che possono dare un tocco di novità anche a questo pranzo così tradizionale.

Oggi diamo quindi un consiglio che può aiutare chi vuole sorprendere i commensali proprio a fine pasto, indicando una preparazione originale e con un tocco alcolico. Come vedremo, infatti, più di pandoro e panettone sarà questo incredibile dolce a stupire tutti a Natale.

Ingredienti

Oggi prepariamo una bella cheesecake al limoncello. Per cucinarla avremo bisogno dei seguenti ingredienti:

400 grammi di ricotta;

100 grammi di yogurt greco;

1 cucchiaio di limoncello;

scorza grattugiata di 2 limoni;

130 grammi di zucchero;

1 cucchiaino di estratto di vaniglia;

mezzo cucchiaino di sale;

4 uova medie;

10 grammi di burro.

Tutti gli ingredienti sono di facile reperibilità, consigliamo come sempre di rivolgersi a negozi fidati e di qualità per reperire tutto il necessario. Se conosciamo un buon produttore locale di limoncello, poi, tanto meglio. Questo è l’ingrediente che darà del brio in più alla preparazione, rendendosi subito riconoscibile al primo assaggio.

Più di pandoro e panettone sarà questo incredibile dolce a stupire tutti a Natale

Una volta che abbiamo tutti gli ingredienti possiamo iniziare. La preparazione non presenta particolari difficoltà, quindi anche chi non è troppo esperto dovrebbe riuscire a fare un buon lavoro.

Scaldiamo il forno a 140 gradi e spennelliamo una tortiera con il burro, poi spargiamoci 20 grammi di zucchero. Scuotiamo tutto in modo che lo zucchero copra tutta la superficie.

A parte, mescoliamo ricotta e yogurt in una ciotola e poi aggiungiamo la scorza di limone. Uniamo anche il limoncello, la vaniglia, e il sale e mescoliamo un po’ fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo.

In un’altra ciotola, sbattiamo le uova e 110 grammi di zucchero fino a quando il composto è denso e spumoso, poi aggiungiamo la miscela di ricotta e yogurt dalla prima ciotola.

Mescoliamo fino a quando tutto è ben combinato. Versiamo tutto nella tortiera e mettiamo in forno per 35 minuti.

Tiriamo fuori e lasciamo raffreddare. Quando avrà raggiunto la temperatura ambiente la cheesecake sarà pronta e si potrà impiattare. Serviamo da sola oppure con un po’ di panna montata da una parte.

