Il periodo che precede il Natale può diventare stressante per chi ha il compito di preparare le pietanze. Basta dire che la spesa richiede un’organizzazione certosina da fare molto tempo prima. Poi c’è la scelta delle ricette, preferibilmente non troppo grasse, l’acquisto degli alcolici, la preparazione, e così via.

Sarebbe facile se potessimo avere una guida facile e pratica per l’organizzazione dei cenoni delle feste. Effettivamente ci ha pensato il Ministero della Salute a creare un vademecum su come mangiare bene anche a Natale. Nel rispetto della tradizione, gli esperti rivelano come risparmiare sulla spesa durante le feste evitando d’ingrassare grazie a piatti sani e stuzzicanti.

L’obiettivo principale è dare qualche consiglio per non esagerare con cibi pesanti, preferendo ingredienti di qualità. L’invito a scegliere cibi tutti italiani si unisce a qualche trucco per non sforare con spese da centinaia di euro. Si comincia proprio dagli acquisti e dalla pianificazione delle pietanze. Scopriamo insieme in che modo.

La prima cosa da fare è decidere cosa preparare. Per non eccedere in ricette ipercaloriche, pensiamo a fare dei contorni di verdura abbondanti per accompagnare ogni piatto. Cucinare a base di pesce è un’ottima idea per mangiare sano, godendo delle proprietà di questo alimento.

Non dobbiamo scegliere per forza pesci costosi. Alici, sarde, stoccafisso o baccalà, calamari e altre specie si trovano a buon prezzo e compongono un menù perfetto. In questo articolo, per esempio, parliamo di 2 varietà di pesce economiche ma perfette da fare al forno.

Antipasto, primo e secondo, il dolce. C’è bisogno di una lista per non farci dimenticare niente. Inoltre, ci eviterà di comprare cose superflue, riempendo il frigorifero e svuotando il conto in banca. Per il secondo dobbiamo fare attenzione alla provenienza di carne e pesce. Cerchiamo garanzia di qualità e di freschezza, soprattutto se la spesa viene fatta 2 o 3 giorni prima. È importante osservare le informazioni riportate su confezioni ed etichette.

Altri consigli molto importanti

Inoltre, in questo periodo di compere, è facile trovare barattoli aperti, prodotti alterati o mal conservati. Controlliamo anche le date di scadenza del fresco (formaggi, latte, uova, etc.) e cerchiamo di conservarli in modo ottimale. Badiamo anche all’organizzazione del nostro frigorifero, conservando sempre le verdure in ogni stagione in modo tale da evitare di rovinarle.

Per le bibite, cerchiamo di evitare, o almeno limitiamo, quelle gassate o ricche di additivi e zuccheri. Preferiamo vini di qualità e succhi di frutta non zuccherati per i bambini. Per evitare di comprare una quantità spropositata (e di mangiare troppo), pensiamo alle porzioni per ciascun invitato. Un consiglio in tal senso è di comporre il piatto prima per ciascuno. Abbondiamo invece con le verdure.