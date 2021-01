Più di 1.000 assunzioni in questa nota azienda italiana, ecco come candidarsi.

La Redazione vuole informare i suoi Lettori sulle nuove opportunità di lavoro presenti sul territorio. Autostrade per l’Italia, azienda che si posiziona ai primi posti in Europa tra i concessionari di costruzione e gestione di autostrade a pedaggio, con oltre 3.000 km di rete gestita in Italia, è alla ricerca di nuove figure da assumere in tutta la Penisola.

La campagna di assunzioni

Il nuovo piano assunzioni è partito nel 2019, inserendo circa 677 nuovi lavoratori, distribuiti in tutte le aree aziendali. Entro il 2024 saranno più di 1.000 le nuove assunzioni previste per concludere il piano.

Tra le figure professionali ricercate, un particolare focus è riservato all’inserimento di professionisti in ambito ingegneria (manutenzione ed investimenti) e STEM per far fronte alla digital transformation. Opportunità di lavoro sono previste anche per diplomati.

Per consultare le posizioni aperte e le regioni in cui sono richieste le nuove risorse, consultare il sito cliccando qui.

A seconda della figura professionale richiesta, anche i requisiti cambiano.

L’esperienza nel settore rappresenta un elemento aggiunto, oltre a laurea attinente al lavoro o al diploma tecnico. Tuttavia, sul sito sono presenti dettagliatamente i requisiti per ogni singolo profilo richiesto.

Come candidarsi

Tutti coloro che vogliono entrar a far parte di Autostrade per l’Italia, devono inviare la candidatura esclusivamente online. Entrando nel sito ufficiale e cliccando la sezione “lavora con noi”. Nella pagina è presente l’elenco delle offerte di lavoro a cui sarà possibile candidarsi. Una volta inviato il curriculum vitae e le altre informazioni richieste, sarà l’azienda a selezionare il potenziale personale più idoneo per sottoporlo al colloquio conoscitivo e all’eventuale assunzione.

