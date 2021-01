L’aroma delicato di limone attribuisce, senz’altro, un valore aggiunto a questa torta speciale.

E così, la rubrica di cucina di ProiezionidiBorsa continua la danza sulle note dolci della genuinità. Questa sera, riflettori puntati sulla bontà e su i sapori buoni della tradizione.

La torta semplice al limone, senza burro e senza uova, infatti, è inserita nella lista delle ricette da copiare e conservare per essere consultata all’occorrenza. Ovvero, quando il tempo da dedicare alle sperimentazioni ai fornelli è scarso ma si ha comunque l’esigenza o il desiderio di preparare un dessert semplice, alto e soffice. Di seguito, tutto l’occorrente per una torta buona da leccarsi i baffi e pronta in pochi minuti.

Ingredienti

a) 400 g di farina tipo 00;

b) 1 limone, consigliatissimo lo “Sfusato Amalfitano”;

c) 300 g di zucchero semolato;

d) 300 ml di latte intero;

e) 60 ml di olio extra-vergine d’oliva;

f) 1 bustina di lievito.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Una profumatissima torta soffice e veloce che tutti possono realizzare, senza uova e burro. Procedimento

Profumatissima e morbida, la torta al limone è tra le ricette più amate di sempre. Per realizzarla, bisognerà prendere una ciotola e inserire la farina setacciata, aggiungere lo zucchero, poi il lievito sempre setacciato.

Mescolare con un cucchiaio e passare agli ingredienti liquidi. Versare il latte a filo, poi l’olio ed infine il succo di un limone.

Unire al composto anche la buccia grattugiata del limone. Attenzione a non tagliare anche la parte bianca del limone che è da evitare perché più amara.

Mescolare con cura per qualche minuto ed amalgamare bene gli ingredienti.

Prendere una tortiera e rivestirla con la carta da forno. Versare il composto ed infornare. Far cuocere, in forno già caldo, alla temperatura di 180° C per circa 30 massimo 40 minuti.

Una volta cotta, prima di servire è consigliata una spolverata di zucchero a velo.

Se “Una profumatissima torta soffice e veloce che tutti possono realizzare, senza uova e burro” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Una crostata dal sapore sorprendente per tutti gli amanti dei dolci veloci”.