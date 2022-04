Il gambero è un crostaceo delizioso che è possibile sfruttare per moltissime preparazioni e del quale non si butta via nulla. Con gli scarti del gambero è possibile, ad esempio, realizzare una salsa classica della cucina, ovvero la bisque di gambero.

Per chi fosse interessato, in una recente pubblicazione abbiamo spiegato come utilizzare questa salsa in questo fenomenale piatto di pasta.

Inoltre i gamberi possono essere consumati cotti o crudi ed essere impiegati dall’antipasto al secondo.

Tuttavia, più dei gamberi sarà la pasta che presenteremo a sbalordire gli ospiti, perché semplice, elegante e ricca di gusto.

Gli ingredienti protagonisti della ricetta saranno le vongole e gli asparagi.

Ingredienti e preparazione

Per realizzare questo raffinato ed originale piatti di pasta ci serviranno:

linguine;

patata;

vongole;

aglio;

prezzemolo;

vino bianco;

asparagi.

Cominciamo la preparazione facendo spurgare le vongole mettendole in acqua e sale e muovendole leggermente. Questo consentirà di eliminare la fastidiosa sabbia in eccesso.

A questo punto metteremo in una padella ampia dei gambi di prezzemolo, aglio e olio e quando questo sarà ben caldo aggiungeremo anche le vongole. Sfumiamo con del vino bianco e togliamo dalla padella le vongole man mano che queste si aprono. Quando avremo tolto le vongole dal fuoco, sgusciamole praticamente tutte e filtriamo il fondo di cottura.

Aperte le vongole lesseremo una patata in acqua bollente la frulleremo aggiungendo olio e parte del liquido di cottura delle vongole.

Arrivati a questo punto, potremo occuparci degli asparagi.

Più dei gamberi sarà questo primo piatto di mare con verdure di stagione a lasciare gli ospiti a bocca aperta

Procediamo a tagliare i gamberi a rondelle avendo premura di tenere le punte da parte dal momento che saranno cotte in seguito. In una padella, dunque, salteremo rapidamente gli asparagi che dovranno rimanere leggermente croccanti. Non resta che buttare la pasta in pentola e scolarla quando sarà ben al dente nella padella in cui abbiamo cotto gli asparagi.

Saltiamo la pasta portandola a cottura aggiungendo gradualmente il liquido di che abbiamo ricavato dalle vongole. In questo modo la pasta sarà cremosa, avvolgente e ben legata.

Durante la fase terminale di cottura, aggiungiamo infine le vongole sgusciate e le punte degli asparagi che si cuoceranno con il calore della pasta.

Impiattamento

Su di un piatto fondo disporremo un cucchiaio abbondante di crema di patate creata in precedenza. Sopra di questa metteremo un nido di pasta con le vongole che decoreremo con le punte degli asparagi.

