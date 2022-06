Con la bella stagione cerchiamo nuovi sapori. Freschi, che ci diano un’idea di mare e di leggerezza, ma che soddisfino il palato. Così ci immergiamo alla scoperta di una preparazione di uno dei molluschi preferiti dagli italiani, ovvero il polpo. Per farlo proponiamo un abbinamento che per qualcuno suona come un’eresia. Infatti, secondo molti non andrebbe accompagnato dai latticini.

Ma l’origine del panino con il polpo, la burrata (o stracciatella) e i pomodorini si trova in Puglia, dove spopola come preparazione in casa o sotto l’ombrellone. Tanto dovrebbe bastare per garantirne la bontà. E poi chi ama la cucina è consapevole della necessità di ampliare i propri orizzonti. Così, più che con le patate o alla griglia, dovremmo proporre ai nostri amici questo panino esplosivo. Vediamo cosa ci serve per elaborare questo raffinato street food.

La preparazione

Le probabilità di sbagliare la ricetta sono molto basse. L’unico ostacolo che si può frapporre tra noi e la corretta riuscita del piatto è la poca qualità degli ingredienti. Così selezioniamoli con attenzione e prepariamoci ad una leccornia.

Il primo elemento di rilievo è il pane. Morbido, rotondo, magari anche da hamburger. Non sarà forse il massimo della tradizione rispetto ai noti pani pugliesi, ma di certo ha il grande vantaggio di essere molto morbido e di non ostacolare troppo i sapori.

Scegliamo un polpo saporito, lessiamolo e una volta ammorbidito tagliamolo a pezzi grossi. Cerchiamo però di lasciare i tentacoli, per quanto possibile, interi. Poi cuciamoli alla griglia o in padella antiaderente, avendo cura di oleare il fondo. Riscaldiamo anche i panini, ammorbidendoli e tagliandoli a metà. Ora preleviamo il polpo e aggiungiamo i pezzi in una ciotola contenente olio, sale e pepe.

Più che con le patate o alla griglia è proprio questa la ricetta del polpo che spopola per l’estate facendo innamorare tutti

Guarniamo il pane con un’abbondante dose di stracciatella o burrata. Aggiungiamo qualche foglia di menta, che renderà il sapore leggero, aromatico ed estivo. Se vogliamo, aggiungiamo dei pomodorini cotti in padella per una decina di minuti. Inseriamo il polpo e godiamoci questo mix di sapore mediterraneo.

A proposito di pomodorini, se abbiamo tempo a disposizione dovremmo provare la preparazione in forno. Si tratta di un’esplosione di sapore ottenuta grazie all’olio EVO e a un pizzico di zucchero, una ricetta che lascerà tutti senza fiato.

