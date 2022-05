Oltre a pomodorini ed olio extra vergine, basta un pizzico di zucchero per creare antipasti o contorni da far invidia a tutti

Saper reinventare prodotti universali preparandoli in una nuova veste è l’ambizione e la volontà di qualsiasi amante della cucina. Tanto più se abbiamo a che fare con alimenti che sono importanti da un punto di vista nutrizionale ed accompagnano tradizionalmente la dieta mediterranea.

Pensiamo al rilievo di un buon olio extra vergine di oliva. Pieno di proprietà, ottima alternativa a condimenti come il sale ed il burro. Recentemente abbiamo anche parlato della ricerca compiuta da una nota associazione sui migliori prodotti per qualità e prezzo reperibili presso la grande distribuzione. Oppure dei pomodori. Molti non sanno che da un punto di vista botanico questi sono catalogati come frutti.

Infatti, hanno almeno un seme al loro interno e crescono all’interno del fiore della pianta. Così non ci sembrerà un crimine guarnirli con un pochino di zucchero. È questo uno dei concetti chiavi della preparazione dei cosiddetti pomodorini arrostiti. Un metodo semplice ma estremamente efficace che trasforma pochi semplici ingredienti in una bomba di sapore. Così vediamo di cos’altro abbiamo bisogno, visto che oltre a pomodorini ed olio extra vergine basta davvero poco per rivisitare un grande classico.

Alcune spezie a guarnire

Semplicità e gusto sembrano essere le parole chiave per una ricetta che troppo pochi realizzano. In primo luogo, servono dei pomodorini ciliegini. Cerchiamoli i più saporiti e freschi possibile. Dotiamoci poi di salsa Worcester, del Tabasco, di un cucchiaio di zucchero di canna grezzo e di olio EVO. Infine ci serve un pizzico di sale, di pepe e di aceto.

Il fulcro della preparazione consiste nella letterale fusione dei pomodori all’interno del forno. I sapori si uniranno in maniera magistrale. Così prendiamo una teglia e adagiamo i pomodorini, mantenendoli attaccati ai rametti. Pennelliamoli con un mix composto da olio e di altre salse. Aggiungiamo lo zucchero con una spolverata dall’alto. In questo modo si caramelleranno leggermente durante la cottura, rimediando alla naturale leggera acidità dei pomodori. Copriamo ora la teglia con carta da forno.

Oltre a pomodorini ed olio extra vergine, basta un pizzico di zucchero per creare antipasti o contorni da far invidia a tutti

La temperatura del forno deve essere molto calda. Così si consigliano circa 200° di temperatura ma a cottura indiretta, in modo da permettere una vera e propria eruzione dei pomodorini. Ci vorranno circa 30 minuti per raggiungere il grado di cottura ideale. La preparazione è indicata sia per fare arricchire una portata principale (pensiamo ad un piatto di pasta), che come antipasto in bruschetta. Sono ottimi come contorno. Comunque decidiamo di assaggiarli, siano raffreddati o ancora caldi, scopriremo un aroma intensissimo che decisamente colpirà noi e i nostri ospiti.

