Imparare qualche piccolo trucco sfruttando la tecnologia, può rendere molto più semplice la vita di tutti i giorni. Basti pensare a quanto sia semplice ora usare Whatsapp non solo per inviarsi messaggi, ma anche per tenere sempre con sé documenti importanti.

Un altro strumento di cui oggi è difficile fare a meno è lo SPID. Questa non è altro che la nostra identità digitale, un codice che ci identifica che ci permette di accedere a tutti i servizi della pubblica amministrazione. Si tratta in un certo senso di una carta d’identità digitale per farceli conoscere. Ottenere lo SPID, però, non è semplice per tutti, soprattutto per quelli meno avvezzi a utilizzare la tecnologia. Basterà, però, seguire alla lettera i passaggi per ottenere tutta una serie di vantaggi.

Prepariamo il campo, accendendo il computer e teniamo vicino un telefono cellulare funzionante, la nostra carta d’identità e il nostro codice fiscale. Assicuriamoci anche di avere a disposizione un’e mail a cui possiamo avere accesso.

Adesso siamo pronti e possiamo scegliere il nostro “fornitore d’identità”. Infatti, non esiste in un solo sito a cui accedere per ottenere lo SPID. Tra i più utilizzati ci sono Aruba e Poste Italiane.

Come fare lo SPID in modo semplice a casa o di persona senza perdere tempo ed evitando gli errori più comuni

Possiamo ottenere la nostra identità digitale utilizzando il servizio di Poste Italiane. Per prima cosa, accediamo al sito. Nella barra gialla in cima alla pagina, clicchiamo su “servizi online” in alto a destra. Ci apparirà una nuova pagina che dovremo scorrere sino ad arrivare al titolo “PosteID abilitato a SPID”. Clicchiamo su “attiva posteID”.

Nella nuova pagina ci verrà chiesto di scegliere come effettuare la registrazione. Possiamo farci identificare di persona nell’ufficio postale al costo di 12 euro o effettuare un bonifico online di 10 euro. Sarà invece gratuito farsi identificare di persona presso uno sportello pubblico. Infine, non dovremmo pagare se effettuiamo la registrazione da casa attraverso un messaggio sul cellulare o il passaporto o la carta d’identità elettronica con PIN.

Se scegliamo di effettuare l’operazione da casa, selezioniamo una di queste opzioni e inseriamo i nostri dati anagrafici e la nostra e mail. Qui riceveremo subito un Codice OTP, che dovremmo inserire nella pagina che si apre automaticamente. Confermiamo e scegliamo la password per lo SPID. La stessa operazione può avvenire anche ricevendo il codice via SMS.

Se invece decidiamo di recarci di persona a farci identificare, portiamo con noi la carta d’identità e la mail di conferma che Poste Italiane ci avrà inviato. Una volta tornati a casa, verifichiamo di avere ricevuto l’e mail di conferma. Poi scarichiamo l’applicazione di Poste Italiane ed effettuiamo l’accesso, salvando la password. A questo punto riceveremo un codice di conferma via SMS per poi creare un codice a 6 cifre utile per utilizzare lo SPID.

Ecco come fare lo SPID in modo semplice e intuitive per poter finalmente usufruire dei suoi tanti vantaggi negli anni a venire.

Lettura consigliata

Ecco perché abbiamo sempre sbagliato a caricare il cellulare in questo modo e come rimediare