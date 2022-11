Gli accessori irrinunciabili di cui un cane ha assoluto bisogno in autunno e in inverno

La maggioranza degli italiani ha in casa un cane. È l’animale domestico perfetto per una buona compagnia, per ricevere e dare tanto affetto. Un cane è una buona soluzione anche per far crescere un bambino in modo da responsabilizzarlo e abituarlo a prendersi cura di un’altra creatura.

Per avere con sé un animale domestico, però, cane, gatto o altro che sia, bisogna essere informati e preparati. Ad esempio, bisogna sapere quali sono gli accessori irrinunciabili di cui un cane ha bisogno per il suo benessere. Non è difficile reperirli e con poco si può migliorare la sua quotidianità. Ma, attenzione anche al cibo che gli fa male, oppure alle piante potenzialmente pericolose.

Prima di ogni cosa, se si sceglie di prendere con sé un cane, è fondamentale mettere da parte dei soldi, sapere che serviranno. Infatti, avrà bisogno di cibo, di visite periodiche dal veterinario, di giochi e di una serie di cose assolutamente necessarie.

Gli accessori irrinunciabili di cui il cane necessita nella stagione fredda

Un anno è formato da diversi periodi e da diverse condizioni. In estate ci sono degli accorgimenti precisi da prendere per metterlo al riparo dalle altissime temperature. Anche nella stagione fredda si deve fare lo stesso e comportarsi di conseguenza.

Quando inizia l’autunno è fondamentale reperire alcuni oggetti essenziali. Tra questi ci sono:

copertine: ci sono prodotti appositi con la giusta dimensione e in cui non si attaccano facilmente i peli dell’animale. Queste, ovviamente, devono essere morbide, calde e confortevoli;

guinzaglio allungabile: per il cane in autunno e in inverno ci sono tanti odori e tanti elementi della natura con cui interagire. Per questo è utile avere un guinzaglio che si allunga e che poi si può ritrarre al bisogno;

mantellina traspirante: questa come il guinzaglio sono indispensabili per le passeggiate all’aperto;

cardatore e spazzola: nella stagione fredda il cane ha bisogno di avere un pelo curato, soprattutto se sta tanto tempo, o tutto il tempo, in casa;

giocattoli: quando il cane deve stare a riparo dalle intemperie nella sua cuccia in giardino o in casa al caldo ha bisogno di avere con sé dei giocattoli per non annoiarsi e passare meglio il tempo;

scarpine: molte persone, soprattutto se hanno a che fare spesso con ghiaccio e neve, mettono le scarpine al cane in modo da proteggere le zampe dalle temperature troppo rigide.

Ogni cane ha le sue esigenze e le sue abitudini. Magari non tutti questi accessori andranno bene per il proprio, ma l’importante è pensare anche a lui durante i mesi più freddi.

Accorgimenti indispensabili quando fa tanto freddo e i sintomi evidenti nell’animale

Quando le temperature iniziano ad essere molto basse è importante avere una serie di piccoli accorgimenti. Bisognerebbe, ad esempio, adeguare la dieta con più proteine, più grassi e pesce almeno una volta alla settimana. Anche avere attenzione per le ciotole e l’acqua è importante. Potrebbero diventare troppo fredde.

Quando un cane ha freddo si vede bene dal tremolio, dalla respirazione accelerata e dal naso. Questo tende ad essere secco quando c’è troppo freddo e il cane è disidratato. Attenzione ai movimenti perché se rallentano significa che c’è un problema di circolazione sanguigna.