Più alte le probabilità di vincere soldi online sul cellulare con i Gratta e Vinci da 1 euro con i quali si può tentare la fortuna

Il Gratta e Vinci è uno degli strumenti preferiti, da italiani e non, per cercare di sfidare la sorte. Si spera che il tabaccaio ci consegni il tagliando giusto per vincere un premio che ci faccia migliorare i nostri conti. Certo, un po’ tutti cerchiamo il colpo milionario, ma in tanti si accontenterebbero anche di vincere somme comunque utili.

Con ProiezionidiBorsa abbiamo cercato di fornire consigli su quali Gratta e Vinci fossero più interessanti. In particolare, esaminando le percentuali di vittoria in base a quanto indicato dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli. Dai Gratta e Vinci da 1 euro, passando per quelli di 2, 4, 5 e 10 euro, abbiamo visto le probabilità di vincita. Cercando anche di fornire consigli generali adatti per ogni grattata. Ammonendo sempre di non esagerare per non cadere nella ludopatia che è malattia pericolosa e dalla quale dobbiamo stare lontani.

Si può giovare anche con il nostro smartphone

Dopo aver esaminato i Gratta e Vinci che si comprano dal tabaccaio o in edicola, stiamo ora prendendo in considerazione un’altra tipologia di lotteria istantanea. Ovvero, quella telematica. In molti di questi sono più alte le probabilità di vincere soldi online sul cellulare, con queste percentuali, sempre in base alle indicazioni di AMD. (Agenzia Dogane e Monopoli)

Con Winning Stars, ad esempio, con 1 euro si può arrivare a vincerne 10mila. La percentuale per portarsi a casa il premio massimo è di 1 ogni 600mila giocate. Diverso se ci accontentiamo di premi minori, con 1 giocata ogni 7,28 vincente premi superiori al costo della giocata, ovvero all’euro. Le stesse percentuali le riservano altre lotterie telematiche da 1 euro, come Ultra Goleadoro, La Casa Stregata, Banana Colors, Il Bottino di Halloween. Così come Portafortuna.

Chi vuol vincere i 200 euro di Multiply The Cash ha una probabilità di vincita di 1 ogni 5mila giocate. È di 1 giocata ogni 8,87 la probabilità di portarsi a casa almeno 2 euro.

Più alte le probabilità di vincere soldi online sul cellulare con i Gratta e Vinci da 1 euro con i quali si può tentare la fortuna

Invece, New 7 e Mezzo Linea PLUS fa vincere 1.250 euro 1 giocata ogni 800, mentre solo 1 giocata ogni 9,11 vince almeno 2 euro. Stesso discorso per Monetine Fortunate, Nuovo Portafortuna Linea PLUS, Mini Battaglia Navale Linea PLUS, I Simboli del Miliardario Linea PLUS,

Chi gioca a Invasioni Spaziali e punta al premio massimo di 5mila euro ha 1 probabilità ogni 31.250 giocate. Invece, 1 giocata ogni 9,11 è vincente premi superiori all’euro. Stesse percentuali per La Conquista del Tesoro,

Il villaggio degli Elfi, con premio massimo di mille euro è, ora, garantito da 1 giocata ogni 500mila. Invece, 1 giocata ogni 6,81 si porta a casa dai 2 euro in su. Identiche percentuali di Grande Mangia Piccolo e Space Solitaire. Invece, i 10mila euro massimi di Sette e Mezzo si vincono con la probabilità di 1 giocata ogni 500mila. Chi si accontenta dai 2 euro in su ha 1 giocata ogni 8,74 vincenti.

