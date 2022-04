La sicurezza quando si circola con la propria auto è una cosa di fondamentale importanza. La dimostrazione sta anche nel fatto che il Codice della Strada è pieno zeppo di articoli che prevedono regole di comportamento da seguire e sanzioni per i trasgressori. Nella stragrande maggioranza dei casi, le norme sono molto conosciute perché si parla di regole assai comuni. La cintura di sicurezza, il non passare con il rosso al semaforo, il fermarsi allo stop. E poi, i limiti di velocità, il parcheggio, la guida in stato di ebbrezza. Ma ci sono anche alcune particolari abitudini che andrebbero prima di tutto corrette perché pericolose anche per chi le utilizza. E poi perché si rischia una pesante sanzione.

Pagherà 338 euro di multa il conducente dell’auto che commette questa imprudenza o non controlla che la commettano i passeggeri

Sta arrivando l’estate e la stagione del grande caldo. Le moderne auto sono tutte munite del servizio di aria condizionata. Ma c’è chi non ama questo metodo per rinfrescare l’abitacolo da fastidio. Per alcuni è meglio un finestrino abbassato con l’aria che entra in auto per rinfrescarsi. Altri, invece, mettono direttamente la mano fuori dal finestrino o anche tutto il gomito. Senza considerare uno dei passatempi preferiti dai bambini in auto, cioè prendere il vento in faccia aprendo il finestrino e sporgendosi, spesso, troppo. Tutte azioni effettuate quasi in automatico, senza considerare due cose. Prima di tutto, la pericolosità dell’azione. Un braccio fuori dal finestrino è altamente pericoloso mentre l’auto è in moto. Figuriamoci la testa di un bambino. E poi, il Codice della Strada censura questi comportamenti.

Avrà una multa pesante chi viola queste regole di comportamento

L’articolo 169 del Codice della Strada, precisamente al comma 3, stabilisce che pagherà 338 euro di multa il conducente che si sporge dal finestrino con una parte del corpo. Ma parlare solo di conducente è sbagliato, perché lo stesso è tenuto a fare il passeggero. E naturalmente se si tratta di bambini, la multa ricadrebbe sempre su chi non ha vigilato, cioè sul conducente stesso. La multa di 338 euro è quella massima. Infatti secondo i dettami del Codice della Strada la multa prevista per questo genere di violazione è compresa tra 85 e 338 euro.

Alle sanzioni bisogna aggiungere anche le questioni dei risarcimenti dei danni. Infatti se per qualsiasi motivo chi ha la mano fuori dal finestrino si fa male, proprio in virtù di questo comportamento, difficilmente otterrà il risarcimento del danno, essendoci piena colpa da parte dello stesso soggetto. Ed anche se il passeggero si fa male per questo comportamento, non si potrà chiedere il risarcimento all’assicurazione anche se l’auto su cui si viaggia è in regola con la polizza sulla responsabilità civile verso terzi. Senza considerare che se per la mano fuori si fa cadere qualcuno, come un passante o un ciclista, si rischia il penale, con l’accusa di lesioni colpose.

