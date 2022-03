Per capire quali siano i Gratta e Vinci da 10 euro con più probabilità di essere vincenti non serve essere un mago perché sono questi sono quelli che dovremmo considerare

Il sogno di tutti è copiare quei fortunati che con un Gratta e Vinci si sono portati a casa milioni di euro. Come quel signore milanese che prima di Natale ne ha vinti ben 5. Insomma, sognare di diventare milionari non costa nulla, ma se fosse facile, lo saremmo già tutti da molto tempo.

Invece, il più delle volte, quando compriamo un Gratta e Vinci, restiamo delusi. E ci pentiamo dei soldi spesi. Magari, delusi, ci riproviamo subito, ma facendo un grosso errore. Bisogna, infatti, stare molto attenti a non farci travolgere dalla ludopatia che è una malattia molto pericolosa. Abbiamo visto, con ProiezionidiBorsa, i Gratta e Vinci da uno, due, tre e cinque euro con maggior probabilità di vittoria.

Per capire quali siano i Gratta e Vinci da 10 euro che potrebbero essere vincenti, ci aiutano i dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Di solito, per ogni lotteria istantanea ancora attiva, vengono forniti varie informazioni.

Quelle che ci interessano sono essenzialmente due. La prima è scoprire ogni quanti biglietti ce ne sia uno con il premio massimo. Ovviamente, più alto è il numero e minore la possibilità. Il secondo dato da prendere in esame è quello dei biglietti vincenti premi superiori alla giocata. E anche qui, più basso è il numero e più probabilità ci saranno di vincere.

Di Bonus Tutto per Tutto, ad esempio, il primo Gratta e Vinci da 10 euro che troviamo in elenco, vediamo le percentuali. Per vincere i 2 milioni di premio massimo c’è la probabilità di 1 biglietto ogni 6.480.000. Per riscuotere dai 20 euro in su, invece, 1 biglietto ogni 7,76 è vincente e con premi superiori al costo della giocata.

Freccette Insieme, invece, ha una possibilità di vincere il premio massimo di 1 biglietto ogni 6.240mila. Decisamente alta è la probabilità di guadagnare, con 1 biglietto ogni 12,46 che è vincente per premi superiori al costo dei 10 euro.

In molti provano la fortuna con Il Miliardario Mega. E pensare che i 2 milioni sono garantiti solo da 1 biglietto ogni 8.400.000. Migliore è l’altro, dato con 1 biglietto ogni 7,21 che fa vincere dai 20 euro in su. Quanto al Villaggio di Natale, 1 su 5.040mila fa grattare il premio massimo di 2 milioni, mentre 1 ogni 7,90 è vincente almeno 20 euro.

Passando al Nuovo 50X la probabilità di vincita massima è molto rara, con 1 biglietto ogni 8.880mila. E 1 biglietto ogni 9,19 è vincente premi superiori al costo della giocata.

Quanto a Sfinge d’Oro ha la probabilità più bassa di grattare i 2 milioni con 1 biglietto ogni 9.840.000. Però, ha 1 biglietto ogni 6,84 vincente premi superiori al costo della giocata.

Triplo Colpo ha probabilità di vincita massima di 1 biglietto ogni 8.400.000, mentre 1 biglietto ogni 6,71 offre premi superiori ai 10 euro. Il migliore di tutti è Turbo Cash con 1 biglietto ogni 6,17 vincente almeno 20 euro.