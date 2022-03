Il Gratta e Vinci fa parte delle abitudini di tanti connazionali. Ha il vantaggio di farci sapere se se il biglietto è vincente o no e questo, forse, è il segreto del suo fascino. Quando si compra il tagliando colorato, si sogna di grattare via non solo la parte grigia, ma anche i problemi economici.

È fondamentale, ovviamente, non cadere nella ludopatia, finendo per trasformare in una malattia quello che dovrebbe rimanere solo un gioco. Fanno bene a metterci in guardia sui pericoli di queste lotterie istantanee. Si vincono, magari, due o tre euro e viene subito voglia di investirli in un altro biglietto, finendo per rimpiangere la scelta. Questo, quando va bene. Prudenza, insomma. In ogni caso, ecco i Gratta e Vinci da 1 euro più interessanti perché, statisticamente, hanno più possibilità di vittoria.

Sul sito dei Monopoli troviamo le percentuali

A volte, la fortuna va aiutata, basandosi sulle statistiche. È un dato di fatto che non tutti i Gratta e Vinci abbiano le stesse possibilità di vittoria. Questo dipende dal numero di premi nascosto sotto le caselline grigie. Prendiamo, ad esempio, la lotteria istantanea chiamata Nuovo Sette e Mezzo. Il gioco è molto semplice. Dobbiamo grattare, in alto, le due carte del banco per vedere cosa abbia in mano. Poi dovremo scoprire le nostre tre nella sezione “Le tue carte”. Se il punteggio che faremo sarà superiore a quello del banco, ma senza superare il 7 ½, allora avremo vinto la cifra nascosta sotto “Premio”. Con che percentuali di vittoria? Secondo l’Agenzia delle Dogane e Monopoli è di 1 biglietto vincente ogni 11,09, con premi superiori all’euro giocato.

Ecco i Gratta e Vinci da 1 euro più interessanti e con maggiori probabilità di vincere, che dovremmo tenere d’occhio

Se vogliamo un Gratta e Vinci da 1 euro con possibilità più alta allora dovremmo puntare su Monetine Fortunate, altra lotteria istantanea. Come si gioca? Dovremo scoprire i numeri nascosti sotto le sei monetine del biglietto. Se la somma dei numeri è superiore a 100, si vince l’importo trovato sotto la scritta “Premio”. Ebbene, 1 biglietto ogni 10,20 vince premi superiori al costo della giocata.

Bisogna considerare che con 1 euro il costo della giocata è basso, ma anche i premi massimi saranno minori rispetto a lotterie più costose. Monetine Fortunate, ad esempio, ha una vincita massima di 10mila euro. E di questi, ne troviamo solo 1 ogni 4.320.000 biglietti. Il Nuovo Sette e Mezzo, invece, garantisce maggiori probabilità di trovare la combinazione da 10mila euro, ovvero 1 ogni 960.000 biglietti. Insomma, ogni lotteria ha i suoi pro e i suoi contro. Ricordiamoci sempre di non eccedere nel gioco.