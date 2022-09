Sta iniziando la terza settimana del mese e molti di noi sono già tornati dalle vacanze. Il rientro dalle ferie può essere traumatico, ma il riposo vissuto ci spinge ad essere più energici e motivati. Settembre è il mese dei buoni propositi per ciò che riguarda la salute, ma anche il lavoro e la famiglia. Questo può essere il momento giusto per realizzare i nostri obiettivi. Infatti, a partire dal 19 settembre, il trigono tra Sole e Plutone potrebbe portare una fortuna sfacciata ad alcuni di noi.

Opportunità d’oro

I nati sotto il segno dei Pesci sono reduci da una settimana pessima. Ostacoli ed incomprensioni sul lavoro a causa di Saturno contro sono ormai acqua passata. In settimana, il Sole premierà gli appartenenti a questo segno d’Acqua con molta serenità e soddisfazioni. Sul lavoro, finalmente il capo e i colleghi riconosceranno i meriti e l’impegno profuso e questo potrebbe portare a un piccolo aumento di stipendio. In amore regnano serenità e spensieratezza nelle coppie di lunga data, mentre per i single sarà una settimana molto intensa e ricca di novità.

Gli appartenenti al segno del Leone stanno attraversando un periodo decisamente positivo e produttivo. Nel lavoro non mancano le sfide e questa situazione piace ai Leone, che sono vittime della noia. I guadagni sono in crescita e la motivazione a fare di più e meglio è molto alta. La salute è al top ma spesso manca la voglia di fare nuove esperienze. Infine, l’amore riserva sempre nuove sorprese ed incognite: questo è il momento migliore per lasciarsi andare a nuove avventure.

Pioggia d’amore e fortuna dal 19 settembre per Pesci, Leone e altri 3 segni

Il trigono tra Sole e Plutone rende i nati sotto il segno del Cancro particolarmente attivi. A partire dal 19 settembre, i Cancro saranno ottimisti e propositivi, sia per quanto riguarda l’amore, sia nel lavoro. La voglia di viaggiare non manca mai agli appartenenti a questo segno d’Acqua, che coglieranno l’occasione per pianificare una breve fuga romantica o all’insegna dell’avventura. Infine, cerchiamo di vincere la pigrizia provando ad essere più attivi: ne gioveranno il fisico e la mente.

Vergine

Transito dei pianeti favorevole per i nati sotto questo segno di Terra che potranno ottenere moltissimo dal lavoro. Per qualcuno potrebbe arrivare un tanto sperato riconoscimento, ma anche una nuova mansione stimolante e di responsabilità. Queste novità renderanno i Vergine molto felici e pieni di voglia di fare. Anche in amore continua una fase di crescita della coppia e nuovi progetti sono all’orizzonte. I single invece si godono il proprio status con grande serenità senza rimorsi.

Sagittario

In arrivo una pioggia d’amore e fortuna dal 19 settembre per Pesci, Leone ma anche per i Sagittario. I nati sotto questo segno potranno cogliere un’occasione imperdibile entro la fine della settimana. Questo è un momento favorevole per chi deve affrontare un problema in famiglia, perché il dialogo e l’ascolto non mancano. Grazie a una buona intuizione e a un pizzico di fortuna, potranno arrivare dei soldi utili ad affrontare una spesa improvvisa che destava preoccupazioni.

Lettura consigliata

Settembre è il mese di Cancro, Bilancia e di altri 2 segni baciati dalla fortuna