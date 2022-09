Il fine settimana si sa che è di sgarro. Arriva il sabato e ci concediamo una bella pizza in compagnia di amici o parenti. È anche vero che oramai stanno arrivando il brutto tempo, la pioggia e il freddo. C’è chi continua ad uscire a cena fuori con piacere e chi invece vorrebbe cucinare e consumare a casa. Di questo non ci dobbiamo assolutamente preoccupare. Infatti oggi andremo a vedere come fare la pinsa romana fatta in casa. Perfetta per chi ha voglia di rimanere a casa e mettersi ai fornelli.

Cosa cambia tra la pinsa e la pizza?

Il sapore è quasi lo stesso, ma ci sono alcune differenze. Prima di tutto bisogna dire che hanno origini differenti. Infatti la pizza, come ben sappiamo, nasce nel cuore di Napoli. Le origini della pinsa invece risalgono ai tempi più antichi di Roma, dove si preparavano delle focacce cotte su pietra. Con il passare degli anni la ricetta è stata rivisitata ed ecco che ora possiamo consumare e gustare la nostra amata pinsa.

Ingredienti

Per sfornare 4 pinse ci serviranno:

650 g di farina di tipo 0;

30 g di farina di riso;

20 g di farina di soia;

500 ml di acqua;

5 g di lievito di birra, preferibilmente secco;

10 g di sale;

10 g di olio EVO;

400 ml di pomodoro;

200 g di mozzarella.

La ricetta perfetta della pinsa romana fatta in casa e come condirla

A questo punto possiamo passare alla preparazione. Cominciamo dall’impasto, dove nella planetaria andremo a mettere le farine, il lievito e i 400 ml di acqua. Impastiamo inizialmente ad una bassa velocità. Man mano andremo ad aumentare continuando così per circa 10 minuti. Uniamo il sale, l’olio, un altro po’ di acqua e lasciamo impastare per altri 5 minuti. L’impasto sarà abbastanza morbido.

Quando avremo finito di impastare, lasciamo il composto dentro la ciotola e lo ricopriamo. Lasciamo lievitare nel frigo per circa 24 ore. Si può lasciare lievitare anche di più, l’importante è che non si superino le 150 ore. Il giorno successivo, o quando decideremo di terminare la lievitazione, possiamo procedere con la preparazione. Dividiamo il composto in quattro parti uguali. Formiamo dei piccoli panetti e li mettiamo a lievitare in teglie piccole ed oliate. Lasciamo così per circa 3 ore.

Come stendere e come condire la pinsa

Fatto tutto questo, possiamo procedere alla stesura dell’impasto. Infariniamo il piano di lavoro con un po’ di farina di riso e iniziamo a stendere con le mani, dando la forma tipica della pinsa. Possiamo condirla in maniera classica con la passata di pomodoro e mozzarella. Mettiamo in forno a 250 gradi per circa 10 minuti. Controlliamo di tanto in tanto che l’impasto si cucini bene e non venga bruciato. Possiamo poi condirla con i gusti che più ci piacciono: 4 formaggi, 4 stagioni, patate e salsiccia, ecc. Ed ecco la ricetta perfetta della pinsa romana fatta in casa, piatto perfetto per passare una gustosa serata tra amici.

