5 sandali eleganti e comodi che non stringono il piede: ecco i modelli dell’estate a meno di 50 euro

Le temperature iniziano a salire ed è il momento di tirare fuori i sandali estivi. Ma non è facile trovare modelli che siano carini, comodi e adatti anche ad andare in ufficio. Se stai cercando qualcosa da abbinare su ogni tipo di outfit, ecco qualche modello alla moda a basso costo.

Trovare le scarpe perfette che calzano alla perfezione non è un’impresa semplice. Hai visto Cenerentola, che è solo grazie alla sua scarpetta che è riuscita a sbocciare e trovare il vero amore. Se poi pensiamo ai sandali estivi, la missione diventa ancora più impossibile per chi non ha i piedini piccoli. I sandali stringono il piede rischiando l’effetto salsicciotto, il plantare è stretto e scomodo. Ma non temere, se stai cercando la scarpa per l’estate, ecco 5 sandali eleganti e comodi che non stringono il piede!

Sandali gioiello, con cinturino e fasce incrociate sono un must

Se hai il piede affusolato il modello perfetto è quello ad infradito che slancia anche la caviglia. Stupendi quelli di Tamaris color bronzo, su About You si trovano a 49,90€. Altrimenti se hai bisogno di un plantare un po’ più comodo un’alternativa sono gli infradito di Lascana. Sempre sul sito di About You si trovano sui toni del beige a 42.90 €. Stanno benissimo sotto i vestitini ma anche sotto i jeans modello flare che ti fanno un lato B incredibile.

Non vuoi rinunciare al tacco, prova questo modello

È il grande ritorno del plateau, quindi se vuoi il tacco e la comodità scegli le platform. Ne esistono di diversi tipi e altezze, ma se vuoi evitare che il piede sembri piatto opta per i preformati. La scarpa platform con un rialzo a blocco unico sarà anche comoda, ma ingrossa la caviglia. Scegli il sandalo tacco plateau di Zara che al momento è in saldo e costa solo 22,95€.

5 sandali eleganti e comodi che non stringono il piede: il modello per chi ha la pianta larga

Gli ultimi due modelli sono oltre che comodi anche più adatti a chi ha la pianta più larga. Spesso succede di innamorarsi di sandali stupendi che appena messi al piede con calzano bene. Per risolvere il problema prova questi due modelli con le strisce intrecciate. Le stringhe aiutano a tenere ben fermo il piede ma senza fasciarlo nella parte laterale. Carinissimi i sandali bassi strass di Zara, super luccicanti e con un prezzo di soli 45,95 €. Oppure i sandali Jana su Zalando, che al momento sono in offerta a 29,99 €, un vero affare. Entrambi i modelli sono perfetti con gli short, con la gonna lunga o anche sotto gli abiti midi svolazzanti.

Lettura Consigliata

Dimentichiamoci tacchi a spillo o zeppe, è questo il tacco di tendenza questa primavera che non può mancare nella scarpiera