Ftse Mib trainato al rialzo da un gruppetto di azioni molto eterogeneo: dove sono dirette adesso?

La seduta del 26 maggio ha visto il Ftse Mib trainato al rialzo da un gruppetto di azioni molto eterogeneo. Abbiamo, infatti, STMicroelectronics, Interpump e Amplifon che poco hanno in comune dal punto di vista settoriale. Andiamo, quindi, a studiare quelli che potrebbero essere gli scenari più probabili.

Le azioni STMicroelectronics reagiscono prontamente al tentativo degli orsi di riprendere il controllo della tendenza in corso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo STMicroelectronics (MIL:STM) ha chiuso la seduta del 26 maggio a quota 40,685 €, in rialzo dello 3,89% rispetto alla seduta precedente.

Dopo essere stato a lungo uno dei migliori titoli tra le Blue Chip, il mese di aprile ha visto la società italo-francese crollare e raggiungere i livelli da inizio anno. Adesso, però, seppure con qualche difficoltà, le quotazioni stanno cercando di riprendersi.

Al momento la proiezione in corso è rialzista e potrebbe restarlo fino a quando il supporto in area 39,061 € resisterà alle pressioni degli orsi. In questo caso il rialzo potrebbe svilupparsi secondo lo scenario mostrato in figura.

Dopo il naturale ribasso causato dall’ipercomprato, le azioni Interpump ripartono al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Interpump (MIL:IP) ha chiuso la seduta del 26 maggio a quota 52,80 €, in rialzo del 2,76% rispetto alla seduta precedente.

La forza di questo titolo è stata palese nel corso delle ultime due sedute. Dopo un lungo rialzo, infatti, il titolo ha ritracciato per 3 sedute consecutive fino a raggiungere il supporto più probabile in area 50,50 € per poi ripartire. Al momento, quindi, è in corso una proiezione rialzista che potrebbe svilupparsi secondo i livelli indicati in figura.

Svolta vicina per le azioni Amplifon dopo un fisiologico ritracciamento? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Amplifon (MIL:AMP) ha chiuso la seduta del 26 maggio a quota 33,00 €, in rialzo del 2,48% rispetto alla seduta precedente.

Sul Ftse Mib trainato al rialzo da un gruppetto di azioni molto eterogeneo, il ribasso in corso su Amplifon è di lunga data e al momento sembrerebbe avere trovato un solido supporto in area 32,08 €. Ovviamente la mancata tenuta di questo livello potrebbe spingere il titolo ulteriormente al ribasso. I rialzisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza nel caso di una chiusura giornaliera superiore ad area 36 €.

Articoli che potrebbero interessarti

Interessi al top del decennio, ecco come garantirsi per anni un rendimento record del 5,3%

Ecco il buono fruttifero postale che in appena 4 anni rende più del 10% netto oltre a una grande certezza