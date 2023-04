Unghie eleganti e di classe a 50 e 60 anni: il colore sorprendente scelto da Mara Venier

Avere le mani curate ci fa fare subito un’ottima impressione a tutte le età. Ma invece dei soliti colori rosa e beige, anche dopo i 60 si può osare. Fai come Mara e scegli questo colore inaspettato!

La cura delle mani è fondamentale, non solo nel mondo dello spettacolo. È una delle prime cose che le persone mettono in mostra quando si presentano. Per questo anche dopo i 50 anni dovremmo fare attenzione alle mani, soprattutto se vogliamo sembrare più giovani. Ma quale colore scegliere che stia bene anche alle signore di classe? Vediamo cosa consiglia Mara Venier per la tua manicure primaverile perfetta!

Unghie eleganti e di classe a 50 e 60 anni, stupisci tutti così

Anche se è primavera e viene voglia di utilizzare colori pastello e accesi, Mara stupisce tutti. Ultimamente l’abbiamo vista pubblicare sempre più spesso attimi di vita quotidiana sui social. Ed è proprio così che sta diventando una vera e propria influencer per le donne di tutta Italia. La signora della TV sfoggia mani da quarantenne, sempre curate e particolari. No alle unghie lunghe però, proprio come dicono le ultime tendenze. Corte, anche cortissime, ma ben limate e sempre in ordine.

Ma quale colore ci suggerisce di indossare? Ovviamente il prugna o il nero, niente colori pastello! Se vuoi che la mano sembri affusolata e si noti meno il passare del tempo, questa è la scelta giusta. Non solo ti rende più aggraziata ed elegante, ma dà quel tocco di mistero in più. Basta con i colori neutri o il solito rosso, anche dopo i 50 anni si può azzardare.

Non sai metterti bene lo smalto, ecco un trucco

Se non vuoi andare in salone a mettere lo smalto perché potrebbe essere troppo costoso, ecco un trucco. Prima di tutto, lima bene le unghie e preparale così lo smalto aderirà bene e non si sbeccherà facilmente. Anche se metti lo smalto normale, applicare un nail prep o un deidratante è fondamentale. Così si elimineranno tutti gli oli che non fanno aderire bene le varie passate di smalto. Ora metti un po’ di olio o crema sulla parte di pelle intorno all’unghia, così ciao ciao sbavature. Se fai qualche errore verrà via subito senza macchiare la pelle!

Se invece vuoi una french manicure fai da te, utilizza una spugnetta per il make up. Mettendo un po’ di smalto e imprimendoci l’unghia, si creerà una lunetta perfetta. Quindi, se vuoi sfoggiare unghie eleganti e di classe a 50 e 60 anni copia zia Mara. Chi l’ha detto che dopo i 40 anni non si deve osare con colori forti e seducenti. Preparati a tanti complimenti, le tue mani saranno splendide!