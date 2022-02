Con il passare degli anni si fa sempre più necessario il bisogno di curare il nostro corpo. Se da giovani possiamo permetterci eccessi e un po’ di leggerezza nel suo mantenimento, dopo una certa età necessitiamo di averne una cura superiore. Questo si traduce in un’alimentazione più sana e corretta e nel giusto esercizio fisico. Il dinamismo del nostro corpo, in realtà, dovrebbe essere curato sin da piccoli e, in questo caso, sarebbe fondamentale avere un insegnamento migliore dell’educazione fisica. I suoi effetti, poi, si ripercuoterebbero sulla salute, soprattutto con il trascorrere del tempo.

Oggi proporremo dei semplici esercizi fisici da ripetere ogni qualvolta si voglia e si possa durante la settimana. In pochi minuti, solleciteremo diverse articolazioni, permettendo a tutto il nostro corpo di lavorare nella maniera corretta. Una ginnastica rivolta soprattutto agli over 60, ma che può essere svolta tranquillamente anche dai più giovani.

Partiamo da un esercizio semplicissimo che riguarda piedi e caviglie. Ci sediamo su una sedia, con il sedere appoggiato in punta. Teniamo la posizione classica della seduta, con le mani sulle ginocchia e queste che vanno a formare con le gambe un angolo di circa 100 gradi. Iniziamo a muovere piedi e caviglie, distendendoli dall’alto verso il basso. Procediamo con questi movimenti per 10 volte.

Piedi, mani, collo, spalle e gambe sempre al top anche a 60 anni con questi facili esercizi da fare in pochi minuti

Ci alziamo, sciogliamo i muscoli per 30 secondi, poi riprendiamo la stessa posizione. Appoggiamo i talloni a terra e iniziamo a ruotare piedi e caviglie. 10 volte in senso orario e 10 in senso antiorario. Passiamo ora a un esercizio per le gambe e la parte addominale. Riprendiamo la nostra posizione seduta. Mettiamo le mani incrociate sulle spalle e ci alziamo senza avvalerci dell’uso delle mani. Importante fare una buona respirazione durante l’esercizio, evitando di andare in apnea. Anche in questo caso ne eseguiamo una decina.

Braccia, spalle e collo

Ci rimettiamo nella stessa posizione ed eseguiamo il medesimo esercizio, questa volta facendo leva sulle braccia. Quindi, le appoggiamo al poggiolo della sedia, ci aiutiamo ad alzarci fino a quando saranno completamente distese. Le mani non si devono staccare dal poggiolo e i gomiti dovranno avere la massima estensione. Dieci volte anche per questo esercizio.

Sempre nella stessa posizione seduta, con le braccia sulle gambe, andiamo adesso a sollecitare il collo. Testa dritta e parallela alle spalle, quindi la pieghiamo prima a destra, poi torniamo in posizione e successivamente a sinistra. Quando avviciniamo l’orecchio alla spalla è importante rivolgere lo sguardo dalla parte opposta, in modo da completare bene il piegamento. Dieci volte da un lato e dieci dall’altro.

Chiudiamo con un esercizio per le mani e i polsi. Ci alziamo in piedi, incrociamo bene le mani di fronte al nostro viso, con i gomiti ben attaccati a formare un angolo acuto insieme agli avambracci. Stringiamo forte le mani e andiamo a ruotare bene i polsi, prima in senso orario, per una decina di volte, poi in senso antiorario. Piedi, mani, collo, spalle e gambe sempre al top, quindi, con questi semplici esercizi che, fatti quotidianamente o a giorni alterni, possono rinforzare molto il nostro corpo.