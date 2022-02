A tutti capita di vivere dei momenti di profonda stanchezza, ma quando abbiamo ragione di allarmarci? In generale, quando notiamo un comportamento anomalo del nostro corpo dovremmo anche considerare se si presenta insieme ad altri sintomi. In questo caso, se oltre alla stanchezza avvertiamo frequenti mal di testa e le estremità fredde, potremmo soffrire di una malattia piuttosto comune. Quantomeno, questi sono alcuni dei sintomi ad essa associati. Quindi, dopo averne saputo di più, potremmo considerare l’idea di chiedere consiglio al nostro medico. Scopriamo di che malattia si tratta e quali sono i consigli degli esperti per provare a prevenirla.

Stanchezza, mal di testa e mani e piedi freddi potrebbero essere i sintomi di una comune malattia del sangue

Partiamo considerando i sintomi, che abbracciano un discreto numero di problemi. Innanzitutto, uno dei principali sintomi è una stanchezza ricorrente o costante, associata a battiti del cuore accelerati o incostanti. Potremmo anche avere un respiro affannato senza aver compiuto grandi sforzi e avvertire dei dolori al petto. Potremmo diventare piuttosto pallidi, avvertendo freddo a mani e piedi. In più, si potrebbe anche arrivare ad avere pesanti mal di testa, vertigini e problemi cognitivi. Tutti questi sintomi potrebbero essere delle probabili conseguenze dell’aggravarsi di una comune malattia del sangue. Si tratta dell’anemia, una condizione in cui i globuli rossi non sono in numero sufficiente per il corretto funzionamento del corpo. Inizialmente, potrebbe essere asintomatica, ma se la questione si aggravasse, potrebbero comparire uno o più dei sintomi sopraelencati.

In realtà, l’anemia può essere più o meno grave e si presenta in diverse forme a seconda delle cause alla sua origine. Potrebbe trattarsi di anemia aplastica, data da problemi nella produzione di globuli rossi. Potrebbe essere anemia emolitica, associata alla degradazione degli stessi. Invece, le talassemie e anemia falciforme sono dovute a difetti genetici. Ma alla base potrebbero anche esserci emorragie, altre malattie o una semplice carenza di ferro e/o vitamine.

Quali tipi di anemia possiamo prevenire e come farlo

Quindi, stanchezza, mal di testa e gli altri sintomi potrebbero essere dovuti all’anemia. Dopo i dovuti esami e il consulto con il medico saremo in grado di stabilire se soffriamo effettivamente di anemia e di quale tipo. Se le nostre difficoltà sono semplicemente dovute a una carenza di ferro e vitamine, allora possiamo risolvere la situazione con una dieta corretta. Assumiamo cibi ricchi di acido folico, come banane, legumi, agrumi, verdure verdi, cereali fortificati e banane.

Anche la vitamina B12 è importante, contenuta in alcuni derivati di soia e cereali fortificati, ma anche nei latticini e nella carne. Quest’ultima è anche una buona fonte di ferro, insieme a cereali fortificati, legumi, verdure verdi e frutta essiccata. Infine, per facilitare l’assorbimento di questo minerale dovremmo anche consumare delle buone dosi di vitamina C, contenuta soprattutto nel kiwi, nel melone, nei frutti di bosco e ovviamente negli agrumi.