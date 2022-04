Questo periodo è carico di festività e occasioni per prendersi una pausa dalla solita routine. Diversi saranno i giorni di vacanza che ci lasceranno tempo di riflettere con noi stessi. Avere tanti impegni è come una via di fuga che ci permette di non pensare alle cose più importanti. Con le festività alle porte, però, non potremo più scappare da quelle decisioni significative da prendere. Ce lo dicono le stelle, l’allineamento dei pianeti e le loro interpretazioni date dall’astrologia. Vediamo come la Luna e Saturno, soprattutto, non ci lasceranno molta scelta.

Saturno influenzerà non solo il Leone, ma vivranno un po’ di indecisione anche questi 3 segni a fine aprile

Abbiamo già parlato di come l’oroscopo sia fatto di equilibri. Marzo è stato un mese nero per il Cancro, questo aprile continua ad esserlo per il Leone. Ma Saturno non influenzerà negativamente solo questo segno, porterà scompiglio anche ad altri.

Il Sagittario avrà decisioni importanti da prendere

È il segno dello zodiaco che se la vedrà più grigia in questi 15 giorni, fino a fine mese. La Luna continua a rimanere nel segno della Vergine e questo non è a nostro favore. I cambiamenti sono tanti ed è difficile stare al passo con tutti. Un po’ di meditazione può essere d’aiuto per capire cosa fare e come organizzarsi. Sembra che tutto si muova così in fretta da non darci il tempo di respirare. Sul lavoro le cose sembrano stabili, ma anche qui l’indecisione la fa da padrona. Restare in questa situazione o premere per un ritorno alla posizione precedente?

Il segno dei Gemelli è un altro segno che vivrà alti e bassi fino a fine mese. È difficile restare con i piedi per terra davanti alle prospettive che ci hanno illustrato. Ma si parla di grandi passi da fare e non è facile decidere di buttarsi nell’ignoto. In amore sembra andare un po’ meglio, la nostra ancora che ci dà un po’ di stabilità. Meglio aspettare, se possibile, il mese di maggio prima di lanciarci in nuovi progetti.

Aprile un po’ sfortunato per questo segno

Per finire l’Acquario, questo segno d’aria non sembra avere le stelle a suo favore. È dall’inizio dell’anno che vive alti e bassi e questo mese di aprile è un po’ sfortunato. Quando va bene in un campo, l’altro sembra proprio vivere l’opposto. Bene sul lavoro e dal punto di vista finanziario, ma l’amore vivrà momenti difficili. Saturno e la Luna portano agitazione e anche la possibilità di avere il cuore spezzato.

Insomma, Saturno influenzerà non solo il Leone, che, sappiamo già, non sta vivendo un periodo molto facile. Questo periodo sfortunato sarà un po’ impegnativo, ma con l’arrivo di maggio potremo buttarcelo alle spalle.

