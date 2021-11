L’autunno è arrivato e con esso i primi freddi. Se d’estate in molti amano stare in casa scalzi e far prendere aria ai piedi, in questo periodo tutti preferiscono usare delle ciabatte. I piedi sono una delle parti del corpo che più patisce il freddo e che d’inverno più che mai dobbiamo proteggere.

In questo periodo molti usano le pantofole pelouche o gli zoccoli con la pelliccia, soluzioni comode, ma forse non molto eleganti. Oggi, dunque, vogliamo parlare di una ciabatta della tradizione che sta spopolando: piedi al caldo senza rinunciare all’eleganza grazie a queste morbidissime ciabatte all’ultima moda.

Un modello che usavano le nostre nonne ora visto sulle passerelle

Quando siamo in casa amiamo stare a nostro agio e metterci comodi. Tra le mura domestiche possiamo vestire in modo comodo e informale per stare sempre al caldo.

Quando arriviamo alla scelta delle ciabatte, dobbiamo sapere che non tutte quelle che si trovano in commercio possono essere adatte. Le ciabatte pelouche sono calde e morbide, ma possono essere scivolose e poco ergonomiche per il piede. Le infradito sono antiscivolo, ma non proteggono il piede dal freddo, mentre gli zoccoli sono molto rigidi e non tutti li amano per il rumore che fanno.

Se siamo alla ricerca di un modello che sia comodo, caldo ed elegante le ciabatte friulane o furlane fanno al caso nostro.

Queste ciabatte sono di origine del Nord-est italiano, molto diffuse nella zona di Veneto e Friuli. Tradizionalmente erano realizzate in casa, usando una suola di gomma e della stoffa di velluto a volte ricamata con fiori decorativi. Ora le friulane sono tornate di moda, lanciate da alcuni marchi di calzature anche come scarpa da passeggio.

Sono molto comode, perché la tomaia è flessibile e morbida e sono antiscivolo, proprio grazie alla gomma con cui è fatta la suola. Oltre a questi vantaggi, sono anche molto calde, proteggono il piede dal freddo grazie al loro sottile strato di velluto.

Grazie alla loro forma, poi, snelliscono il piede e ci fanno sentire eleganti anche quando siamo a casa nostra. Se vogliamo essere impeccabili, possiamo abbinare la stoffa della pantofola con il colore della nostra tuta da casa o della vestaglia: faremo un figurone.

